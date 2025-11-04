【暗号資産取引所のOKJ】 『ミームコイン（MEME）』の取扱い・Xフォロリポキャンペーン開催お知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

当社は、OKJ（暗号資産取引所）にて、『ミームコイン（MEME）』を、2025年11月11日に取扱い開始することをお知らせいたします。これにより、OKJは、50種類の暗号資産を取扱うことになります。

また、2025年11月4日時点で、ミームコイン（MEME）の取扱いは国内初となります（自社調べ）。

Memecoin（ミームコイン）は、人気のミームプラットフォームである Web3 ベンチャースタジオ Memeland（ミームランド） のトークンです。Memeland はコミュニティのためのソーシャルプロダクトを構築しています。このプロジェクトは、クリエイティビティ、NFT、そしてネイティブトークンである MEME（ミーム） を通じて、クリエイターとコミュニティを繋ぎます。



■詳細情報

取扱い開始暗号資産：ミームコイン（MEME）

対応サービス：取引所、販売所、積立、入出庫

取扱い開始予定日時：2025年11月11日（火） 17時00分

※開始時刻は前後する場合がございます。

■対応ネットワーク

Ethereum

■Memecoin（ミームコイン）の概要

名称：Memecoin（ミームコイン）

シンボル：MEME

関連サイト：https://www.memecoin.org/(https://www.memecoin.org/%E3%80%81)、https://www.memeland.com/

【MEME取扱い記念】Xフォロリポキャンペーンーー6,969 MEMEが10名様に当たる！さらにWチャンスも！

OKJでは、MEME（ミームコイン）の上場を記念して、Xフォロリポキャンペーンを開催いたします。

Xフォロリポキャンペーンの詳細はこちら(https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/51824879710617)



当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/