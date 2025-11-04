【ホテルイタリア軒】濃厚な旨味と甘みを楽しめる上海蟹を今年も堪能。期間限定の「上海蟹コース」をご提供中！
ＮＳＧグループのホテルイタリア軒では、中国料理SHI-ENにて、「上海蟹」を使用したメニューを2025年10月25日(土)～12月29日(月)の期間限定にて提供いたします。
＜中国料理SHI-EN 2つの「上海蟹コース」＞
毎年ご好評いただいている、上海蟹の特別コース2種類を今年も期間限定にてご用意いたします。
濃厚な旨味あふれる蟹味噌、繊細で甘みのある蟹肉--
この時期だけの贅沢な味わいを心ゆくまでお楽しみください。
1.姿蒸しコース
「上海蟹の姿蒸し」は、丸ごと蒸し上げることで上海蟹本来の旨味が凝縮され、余すことなく味わい尽くせます。蟹は漢方で陰性（体を冷やす）食べ物とされ、陽性（体を温める）の黒酢や生姜とともに食するのが良いとされています。別添えで黒酢と生姜をご一緒にご提供いたします。
2.姿蒸し+紹興酒漬けコース
紹興酒に数種類の香辛料を加えた特製ダレに生きた蟹を漬ける「上海蟹の紹興酒漬け」。隅々まで味の染み込んだ蟹肉と濃厚な蟹味噌がたまらない一品です。
■コースメニュー
・前菜の盛り合わせ
・上海蟹の紹興酒漬け(※姿蒸し+紹興酒漬けコースのみ)
・上海蟹味噌入りフカヒレスープ 炭火で焼いた新潟コシヒカリを添えて
・京鴨の自家製北京ダック、上海蟹味噌小籠包
・上海蟹の姿蒸し
・本日の中国茶
・ロブスターの上海蟹味噌チリソース
・にいがた和牛の青椒 SHI-ENスタイル
・蟹出汁入りあっさり葱生姜そば
・本日のデザート
★「姿蒸しコース」「姿蒸し+紹興酒漬けコース」どちらにも、+\4,200にて「オス・メス食べ比べ」のオプションを付けることが可能です。（※姿蒸しのみのご提供となります。）
■提供期間
2025年10月25日(土)～12月29日(月)
■料金
姿蒸しコース \18,500 ※3日前要予約
姿蒸し+紹興酒漬けコース \23,000 ※7日前要予約
〈オプション〉オス・メス食べ比べ \4,200 ※姿蒸しのみご提供
※画像はイメージです
※仕入れ状況により料理内容・販売期間は変更となる場合がございます
■ご予約・お問い合わせ
〈WEBでのご予約〉
姿蒸しコースのWEB予約はこちら
姿蒸し+紹興酒漬けコースのWEB予約はこちら
〈お電話でのご予約〉
ホテルイタリア軒2階 中国料理SHI-EN
TEL：025-224-5126
営業時間／11:30～14:30(L.O 14:00)、17:30～21:00(L.O 20:30) ※最終入店20:00
定休日／木曜日 ※定休日・営業時間は変更となる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
～ホテルイタリア軒～
明治７年創業、150年以上の歴史を持つホテルイタリア軒は、日本三大洋食軒のひとつとされる老舗西洋料理店がルーツのホテルです。伝統と格式を受け継ぎ、新潟開港とともに花開いた西洋料理文化を伝えながら、新潟市民に親しまれてきました。また、日本初のミートソースを提供したともいわれています。伝統の味と、最高のおもてなしを、今も変わらず守り続けています。
法人名：株式会社イタリア軒
所在地：新潟市中央区西堀通七番町1574番地
代表者名：新井 岳史
ＵＲＬ：https://www.italiaken.com/
＜NSGグループについて＞
NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、
「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。
＜NSGグループホームページ＞
https://www.nsg.gr.jp/