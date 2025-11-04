【VERMILLION】11月・いて座の季節をイメージしたジェムストーンリングを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

2022年9月にデビューした“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトとした

ジュエリーブランドVERMILLION(ヴァーミリオン)。

毎月新月の到来とともに新作が登場する、コレクティブな「KALENDAE Collection」より、

11月のいて座シーズンをイメージした、ジェムストーンリングを発売いたします。

What’s KALENDAE Collection?

KALENDAE（カレンデ）とは、ラテン語で「宣言」を意味し、「カレンダー」の語源となった言葉。

古代ローマ時代、新月を見つけた時に新しい月の始まりが宣言されたことに由来します。

1か月の始まりは新しいことをスタートさせるのに最適なタイミング。

毎月の始まりを、各月の星座をモチーフにした「KALENDAE Collection」のジュエリーで彩ります。

【November】-The Story of Red-

華やかなイルミネーションが胸の奥に喜びを灯す、ホリデーシーズンの幕開け。

そんな心弾むいて座の季節には、ドラマティックな赤の輝きを身にまとって。

オーナメントのように色鮮やかなカラーストーンが描くシルエットは、いて座の目印「南斗六星」。

古代中国の天文学では「生を司る星」とされ、命の輝きを象徴する赤と深く結びつけられてきました。

ガーネット、シンセティックルビー、スモーキークォーツ。

宇宙の五線譜の上で軽やかに舞い踊る、煌めく色のハーモニー。

希望に満ちた祝福の時間は、「天空のサンタクロース」と呼ばれる守護星・木星からの贈り物かもしれません。

いて座の情熱と自由のスピリットを抱きしめ、この季節を心ゆくまで楽しんで。

リング \44,000（SV925 YG Coating、ガーネット、シンセティックルビー、スモーキークォーツ）リング \44,000（SV925 YG Coating、ガーネット、シンセティックルビー、スモーキークォーツ）

POP UP STORE

この度、伊勢丹新宿店にてポップアップストアを開催いたします。

ホリデー限定の新作「Cosmic GEM」-Rendez vous- を一足早くご覧いただけるほか、

アイコンの「ZODIAC Collection」や「PLANET Collection」など、普段はオンライン販売のみのVERMILLIONのジュエリーを、実際にお手に取ってお試しいただける貴重な機会です。

【開催日時】

2025年11月5日（水）～11月11日（火） 10:00～20:00

【開催場所】

伊勢丹新宿店 本館1階 雑貨／イセタンシード

NOVELTY FAIR

公式オンラインストアおよび伊勢丹新宿店ポップアップストアにて、税込33,000円以上ご購入の方に、ブランドオリジナルのジュエリーボックスをプレゼント。

【実施期間】

2025年11月5日（水）10時～なくなり次第終了