歯科業界の検索順位別クリック率を分析！ユーザー行動とSEO対策の鍵（9月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが歯科業界の1～10位の検索順位毎のクリック率を分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333487&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年9月において歯科業界のクライアントサイトにおける検索結果上位10位以内にランクインした7,091件の歯科関連キーワードを対象に、検索順位ごとのクリック率（CTR）を詳細に分析しました。
さらに、同期間におけるSEO業界向けサイト（注）とのクリック率データの比較を行い、歯科業界特有のクリック傾向やユーザー行動の違いを明らかにしました。
検索における情報収集方法やユーザーの選択基準は業界ごとに異なります。このデータが、歯科業界における特有の検索行動を理解する一助となり、今後のSEO対策を検討する際の参考になれば幸いです。
目次
1．2025年9月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率
2．2025年9月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
3．歯科業界のSEO対策における成功要因と実践的アプローチ
◆ 検索順位別クリック率の特徴
◆ 上位順位のクリック率の集中
◆ 順位別クリック率からの示唆
◆ SEO対策における実践的アプローチとクリック率向上の総合戦略
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年9月度：歯科業界における検索表示順位別クリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333487&id=bodyimage2】
歯科業界における検索順位別クリック率をみると、1位が36.8％と非常に高い数値を示しており、検索結果の最上位が圧倒的にユーザーの注目を集めていることが分かります。ユーザーはまず1位の結果を確認し、そこからサイト訪問へとつながる傾向が強いと考えられます。
一方で、2位は12.9％、3位は5.1％と順位が下がるにつれてクリック率が低下しており、上位1～3位までにユーザーのクリックが集中している構造が見て取れます。
また、4位（2.7％）以降では1％台が中心となり、順位が下がるごとにクリック率が緩やかに減少していきます。とはいえ、10位でも0.8％前後のクリックが発生しており、下位順位であっても一定の閲覧行動が見られることから、ユーザーが必要な情報を求めて複数の結果を確認している様子がうかがえます。
2．2025年9月度：歯科業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333487&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
歯科業界における検索順位別クリック率（CTR）は、1位が36.8％と非常に高い数値を示しており、検索結果の最上位に対する注目度が非常に高いことがわかります。これは、SEO業界全体の平均クリック率（32.4％）と比較しても高いです。
また、2位は12.9％、3位は5.1％と続きますが、SEO業界との差はほぼゼロ（2位は+0.1pt、3位は-0.3pt）となっており、上位順位では両業界で似たようなクリック行動が確認されます。
4位（2.7％）以下の順位では、SEO業界より歯科業界のクリック率が高い傾向が見られます。歯科業界では、比較検討の過程で下位順位も一定の流入を得ていることがわかります。
