新卒採用サイトリニューアルのお知らせ コンテンツを大幅刷新し、働く環境や人が伝わる内容に
ＳＢＳホールディングス株式会社（社長：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、新卒採用サイトを全面的にリニューアルし、本日公開いたしましたので、お知らせいたします。
サイトＵＲＬ：https://newgrad.sbs-group.co.jp/sbsh/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333485&id=bodyimage1】
今回のリニューアルでは、学生のみなさんに企業理解をさらに深めていただけるよう、デザイン・コンテンツ・ユーザー体験を全面的に刷新しています。
特に、次の４つのコンテンツには工夫を凝らし、学生のみなさんがＳＢＳホールディングスで働く姿をより具体的にイメージできるようにしています。
・社員紹介：新卒・中途を問わず、さまざまなバックグラウンドを持つ社員を紹介します。
・クロストーク：「タテ」「ヨコ」の繋がりを通じて、社内の関係性や雰囲気をお伝えします。
・プロジェクト紹介：実際の業務内容や直面する課題、取り組み方を紹介します。
・部署紹介：ＳＢＳホールディングスの各部署をイラストで説明し、企業理解を促進します。
なお、各コンテンツは随時更新を行っていく予定です。 ぜひご覧ください。
以 上
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 人事部 HR企画戦略課 新卒採用担当
e-mail：sbsh-recruit@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
サイトＵＲＬ：https://newgrad.sbs-group.co.jp/sbsh/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333485&id=bodyimage1】
今回のリニューアルでは、学生のみなさんに企業理解をさらに深めていただけるよう、デザイン・コンテンツ・ユーザー体験を全面的に刷新しています。
特に、次の４つのコンテンツには工夫を凝らし、学生のみなさんがＳＢＳホールディングスで働く姿をより具体的にイメージできるようにしています。
・社員紹介：新卒・中途を問わず、さまざまなバックグラウンドを持つ社員を紹介します。
・クロストーク：「タテ」「ヨコ」の繋がりを通じて、社内の関係性や雰囲気をお伝えします。
・プロジェクト紹介：実際の業務内容や直面する課題、取り組み方を紹介します。
・部署紹介：ＳＢＳホールディングスの各部署をイラストで説明し、企業理解を促進します。
なお、各コンテンツは随時更新を行っていく予定です。 ぜひご覧ください。
以 上
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 人事部 HR企画戦略課 新卒採用担当
e-mail：sbsh-recruit@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ