金沢箔の輝きを日常に――【箔一】クラック ボールペン3色｜贈り物にも最適な上質ギフト
伝統とモダンが融合した「クラック ボールペン」シリーズが登場。
日本の職人が一つひとつ手作業で仕上げたボディには、金沢箔ならではの繊細な輝きと、独特の“ひび割れ模様（クラック）”が施されています。見る角度によって表情が変わる箔の光沢は、手にするたびに上品な存在感を放ちます。
カラーは、上質な印象の「金」、落ち着きのある「銀」、華やかな「赤」の3色展開。
ビジネスシーンでもプライベートでも使いやすく、書くたびに心が整うような、特別な筆記体験をお楽しみいただけます。
高級感のある化粧箱入りで、誕生日や就職祝い、記念日などのギフトにも最適。「日本らしい上品な贈り物」をお探しの方におすすめです。
金沢箔の美と日本の職人技が光る【箔一 クラック ボールペン】。
使う人の毎日に、さりげない華やかさと上質な時間を添えます。
【箔一】クラック ボールペン 3色 化粧箱入り
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a213-01006-01008/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333477&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
