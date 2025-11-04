ビジネスにもギフトにも最適｜純チタン製名刺入れ「折鶴」9色展開で発売中
上質な輝きを放つ、純チタン製の名刺入れ「折鶴」シリーズ。
素材には、軽量で錆びにくく、長く美しさを保つ純チタンを採用しています。
職人の手仕事による繊細な折鶴模様が、見る角度によって表情を変える上品なデザイン。
ビジネスシーンはもちろん、フォーマルな場にもふさわしい一品です。
カラーは全9色。落ち着いたシルバーから華やかなピンクゴールドまで、性別や年代を問わずお選びいただける豊富なバリエーションをご用意。チタンならではの軽やかな手触りと高級感をお楽しみいただけます。
さらに、お名前やイニシャルの刻印（名入れ）にも対応。
自分だけのオリジナル名刺入れとしてはもちろん、
就職祝いや昇進祝い、父の日・誕生日などのギフトにもおすすめです。
ひとつひとつが国内の工房で丁寧に仕上げられた日本製チタン名刺入れ。
長く愛用できる実用的な贈り物として、特別な思いを込めてお届けします。
9色から選べる純チタン製名刺入れ -折鶴- 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-horie-049/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
