【無錫（中国）2025年11月4日新華社＝共同通信JBN】無錫はユネスコにより正式に認定され、「世界音楽都市」としてユネスコのCreative Cities Network （創造的都市ネットワーク）の一員となりました。これまで中国には文学、美食、映画、デザインなどの分野で18の加盟都市がありました。無錫は「世界音楽都市」として指定されたネットワークにおいて中国で最初の都市となり、ウィーンやリバプールなど76の都市に加わります。

長い間「中国民族音楽の故郷」として知られてきた無錫は、世界的に有名なミュージシャンのAbing（Hua Yanjun）を世に送り出しました。その二胡の並外れた技能と人生の試練への深遠な理解は、感動的な作品である「Erquan Yingyue」（「Moon Reflected on Second Spring＝二泉映月」）に命を吹き込みました。1978年に日本の指揮者である小澤征爾（Seiji Ozawa）は「この音楽を真に鑑賞するには、人は跪いて聴かなければならない」と語りました。中国の二胡音楽作品トップ10のうち、8つは無錫で生まれています。

今日、無錫の音楽アイデンティティーは民族の伝統の枠を超えて広がっています。2023年に設立されたWuxi Symphony Orchestra（無錫交響楽団）は短期間で世界クラスの音楽家を魅了しました。上海や蘇州などの中国の都市を巡回したほか、フランス、ポルトガル、英国、日本など海外諸国でも公演しました。新しい無錫交響楽団コンサートホールは2026年1月1日に大々的にデビューする予定です。

無錫は音楽の伝統と教育を重視しています。民俗的なKunqu opera（崑曲歌劇）のサロンであるTianyun Societyは400年以上続き、また「Nightingale（ナイチンゲール）」 Youth Arts Program（青少年芸術プログラム）は44年間運営されています。この都市の音楽産業は370の企業と2079のトレーニング機関を抱え、年間約10億米ドルの付加価値を生み出しています。無錫はまた、楽器製造において世界をリードし、年間5万本の二胡のほか、ハーモニカやアコーディオン、ハープなどを生産しています。

無錫には国際的な音楽交流の長い伝統があります。Yang Yinliuはクリスマス音楽の中国化の先駆者となりました。自身が編集した聖歌集「Pu Tian Songzan（普天頌讚）」は今でも中国の教会で響き渡っています。Gu Yuxiuはベートーベンの「Ode to Joy（歓喜の歌）」を中国後に翻訳し、National Symphony Orchestra（国立交響楽団）と National Conservatory of Music（国立音楽院）を設立し、現代中国音楽教育と国際的な展開の基礎を築きました。

「Pearl of Taihu Lake（太湖の真珠）」として知られ、上海から高速列車で30分弱の無錫は、産業と商業の繁栄によって最も知られ、2024年のGDPは1兆6300億元、一人当たりのGDPは常に中国の最上位都市に名を連ねています。「世界音楽都市」という新たなアイデンティティーにより、増大する魅力に圧倒的な文化的側面が付け加えられます。

ソース：Wuxi City of Music Promotion Center