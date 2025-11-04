アウェアファイ、２つめの福祉リワーク施設となる「アウェアファイ リワーク 横浜」をオープン

株式会社Awarefy

株式会社Awarefy（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：小川 晋一郎、以下「アウェアファイ」）は、2025年11月4日（火）に福祉リワーク施設「アウェアファイ リワーク 横浜」をオープンいたしました。

本施設は、2025年2月に開設した「アウェアファイ リワーク 新宿早稲田」に続く２つめの拠点であり、累計90万人以上が利用するAIメンタルパートナーアプリ「アウェアファイ」を通じて培った心理支援の知見を活かし、より多くの方の復職・職場復帰支援を目指します。

「アウェアファイ リワーク 横浜」では、心理・福祉の専門スタッフを中心とした認知行動療法（CBT）に基づく講義やワークショップ、個別面談などを通じて、心身の回復から復職準備までを一貫してサポート。また、アプリと連携した自己学習プログラムを活用することで、利用者が自宅でも学びや振り返りを続けられる「ハイブリッド型リワークプログラム」を提供します。

施設内は、自然光がたっぷりと差し込む明るく開放的な空間。 グリーンを基調とした内装や木のぬくもりが、心を落ち着けて自分と向き合う時間をやさしく支えます。 グループワークや心理プログラムを行うメインスペースは、広々としたテーブル配置で、安心して学べる雰囲気を大切にしています。

オンライン個別相談を受付中

復職や職場復帰に関するお悩み、リワーク利用の流れなどについて、支援スタッフがオンラインで丁寧にご案内します。初めての方も安心してご参加いただけます。

ご予約は【こちら(https://form.run/@awarefy-rework-yk-kobetsu?_gl=1*86gcdh*_gcl_aw*R0NMLjE3NjE1NTk5NTcuQ2owS0NRandzUHpIQmhEQ0FSSXNBTGxXTkcyekxIbmNnbjB3N29iMW9STlVZOHNtU0d3ZTVkTk5ZNGVraWdDTjEwXzdxRUYzZkx4dW96NGFBaHNfRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTM1NTcyOTIwNS4xNzU4MjA2MTc3LjIwNTAxNjUyODcuMTc1OTk3MjkxOS4xNzU5OTcyOTE4)】から。

施設概要

施設名：アウェアファイ リワーク 横浜

所在地： 〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1丁目13-11 瑞穂横浜ビル3階

※各線横浜駅 徒歩6分

営業時間：月～金 9:00 -18:00、土日休み

福祉サービス・事業所番号：自立訓練（生活訓練）・1410301087(横浜市指定）

公式HP：https://www.awarefy.com/rework/yokohama

運営会社：株式会社Awarefy

■AIメンタルパートナー「アウェアファイ」

AIメンタルパートナーアプリ「アウェアファイ」公式キャラクター「ファイさん」

AIなどのテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたスマートフォンアプリです。これまで90万人以上の方をサポートしてきました。AIキャラクター「ファイさん」との対話機能や、自分の心のコンディションをふりかえる機能、マインドフルネス瞑想に取り組める音声ガイドや課題別の学習コースなど、メンタルヘルスケアに役立つコンテンツが300種以上揃っています。

アプリのダウンロードはこちら(https://awarefyapp.onelink.me/rTTt/r4fstoyt)から。

■株式会社Awarefy（アウェアファイ）

私たちは、最先端AIテクノロジーに、科学的なエビデンスのある「認知行動療法」等に基づくアプローチをかけあわせたAIメンタルパートナー「アウェアファイ」アプリの開発・運営を中心とした事業を展開しています。人々が自分の“大切にしたいこと“と向き合える社会を実現すべく、アプリの機能拡充にとどまらず、復職・職場復帰を目指す方をサポートする施設「アウェアファイ リワーク」の運営など、メンタルヘルスケアの領域での貢献を目指します。

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階 GROWTH新宿 ROOM-4

代表取締役CEO：小川 晋一郎

事業内容：アプリ「アウェアファイ」の企画・開発・運営、福祉リワーク施設「アウェアファイ リワーク」の運営等

企業HP：https://www.awarefy.com/

【本件に対するお問い合わせ先】

アウェアファイ広報担当

メール：press@awarefy.com