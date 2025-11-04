豪華3大付録 ノラネコぐんだん おおきなトート、別冊絵本「ゆきふるおふろやさん」、ノラネコぐんだんカレンダー 2026『kodomoe12月号』11月4日発売!!

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、kodomoe12月号を11月4日（火）に発売しました。

【育児情報誌『kodomoe』】https://kodomoe.net/

【豪華3大付録】

付録１ ノラネコぐんだん おおきなトート

たっぷり入るBIGサイズのトートが今年も登場！ サイズは約タテ 38×ヨコ 37×マチ 10cm。雪だるまにマフラーを巻いてあげるノラネコがかわいい♪ 本誌の表紙に続き、工藤ノリコさんが新たに描きおろしてくださいました。こちら(https://noranekogundan.com/1409/)のフェアで販売される『ノラネコぐんだん クリスマスさがしえブック ポーチ付き限定版』のポーチともマッチしたデザインなので、どちらもそろえてこの冬をエンジョイしよう！

付録２ 別冊24P絵本「ゆきふるおふろやさん」中川貴雄／作

ここは雪の降るお風呂屋さん。お湯につかっていると、次々と思いがけないお客さんがやってきます！ ペンギンたちに、ハリネズミ……今日はなんだか大賑わい。「次は誰がやってくるんだろう？」と思わずワクワクしてしまいます。中川貴雄さんのぬくもりあふれる絵にもほっこり。予想外の展開に夢中になりながら、ページをめくる手が止まらなくなるはず。

付録３ とじこみ付録 ノラネコぐんだんカレンダー 2026

毎年大好評の B5 サイズ・全16ページの壁掛けカレンダー。今年もたっぷり書き込めるスケジュール欄がうれしいポイント♪ 今回は、各月ごとに季節の風物を楽しむノラネコたちが登場。遊んだり、お手伝いしたりするノラネコの姿になんだか元気がもらえそう。2026 年も、ノラネコぐんだんと一緒に楽しい一年を過ごしましょう！

【巻頭大特集】絵本クリスマス

聖夜に読みたい絵本67、レシピ＆楽しみ方も★

クリスマスって、親になってからの方が楽しい！と思いませんか？ 子どもの喜ぶ顔を見られるって格別ですよね。クリスマスの由来や、各国のアドベントの過ごし方を知れば、もっと楽しめることうけあい！ 絵本のごちそうレシピや壁にマステを貼るだけで、簡単にデコれるアイディアも紹介。子どもが大きくなっても、心にずっと残る宝物の時間、味わってください。

●北川景子さんの絵本 Gift

●クリスマスの絵本 53

●絵本から届くクリスマスのごちそう

●我が家のクリスマス peco、耼原さやか、日登美、布川愛子

●「あの人」に贈りたい、クリスマスギフト

●マステで「メリークリスマス！」

【第 2 特集】ママの美をパワフルに更新するスターアイテムが決定！

プチプラベストコスメ大賞 2025

【親子時間が楽しくなる記事がいっぱい】

◆推しのカラーを身にまとって HAPPY！ 推し色！ファッション

◆見てカワイイ！ 食べておいしい♪ おなじみキャラをもっと知ろう お菓子キャラクター大集合

◆火を使わずに華やかなお正月を！ 今年のおせちはレンチンで。

◆新刊『だけ！おやつ』発売記念☆ こどもおやつ SPECIAL！

◆ロングインタビュー 持田香織

◆よき相棒？ 心許せる友だち？ はじめてのChatGPT

◆太りにくい＆疲れにくい体に！ ママはとにかく「たんぱく質」！

◆ワイワイ遊び、グングン育脳！ デジタルゲーム、どう向き合う？

【好評連載】

◆夢眠ねむの絵本作家に会いたい! Guest キューライス

◆食べたいときにすぐ作れる こどもおやつ 福田淳子

◆今井亮の毎日のりきりレシピ

◆ボーネルンドのきせつとあそぼ!

◆季節の絵本ノート

◆書店員さんおすすめ新刊絵本 ほか

【kodomoe12月号】

●発売日：2025年11月4日（火）発売

●判型：A４判変型

●特別定価：880円（本体800円＋税）

