Wメインでボリューム満点！贅沢メニューにもオススメの「ハンバーグ＆チキンのガーリック」が11月4日（火）に新登場
～飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場～
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
今回新登場する「ハンバーグ＆チキンのガーリック」は、ジューシーなハンバーグとグリルチキンを一度に楽しめるWメインに、にんにくの香りが食欲をそそる特製ソースを合わせた一品です。仕上げにパプリカとコーンをトッピングし、彩りと自然な甘みをプラス。食べ応えがありながら、野菜もきちんと摂れるメニューです。お腹を満たしたいランチやディナーはもちろん、ちょっと贅沢したい在宅ワーク中のご飯にもぴったりです。
副菜は、ベーコンの旨みがアクセントのにんじんソテー、まろやかなホワイトソースで仕上げたさつまいものクリーム和え、さっぱりとしたブロッコリーコンソメです。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
◼️新商品概要
商品名：ハンバーグ＆チキンのガーリック
発売日：11月4日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/997
栄養価：
・カロリー 347kcal
・たんぱく質 21.4g
・糖質 20.6g
・脂質 19.3g
・塩分 2.5g
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◼️商品へのこだわり
・管理栄養士、専属シェフによる商品開発
管理栄養士や専属シェフが在籍しており、健康面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発しています。
・平均製品重量230g以上
ヘルシーかつ手軽に利用できる一方で、満足感が少ないといったお客様の声をもとに内容量を改善。糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準はそのままに、商品のボリュームをアップさせました。
・自社工場での生産
安心・安全なお弁当をお届けするため、兵庫県尼崎市内にある自社工場で生産しています。徹底した衛生管理はもちろんのこと、最新の調理器を導入し、冷凍でも美味しく仕上がるように工夫しています。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
