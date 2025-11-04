【新発売】和×洋のプロテインスープ　「玉三　香ばしきな粉のコーンポタージュ」

川光商事株式会社

きな粉を製造・販売している川光物産株式会社（本社：東京都中央区）は「きな粉」を


「コーンポタージュ」と掛け合わせた、きな粉屋さんが本気で作ったプロテインスープ


「玉三　香ばしきな粉のコーンポタージュ」をECサイト限定で発売いたしました。





【公式ECサイト】玉三オンラインショップ :
https://www.kawamitsu.shop/

「玉三　香ばしきな粉のコーンポタージュ」は、濃厚なコーンの味わいが楽しめる


「コーンポタージュ」に「きな粉」を配合。きな粉の香ばしさとコクが加わることで、


リッチで香り豊かなコーンポタージュが出来ました。


さらに、栄養効果を高めるために大豆プロテインを配合。


1杯分でたんぱく質9.4ｇ、大豆イソフラボン7.8mgを摂取できます。（※1）



和×洋のプロテインスープ　３つの特徴


近年、健康志向の高まりとともにプロテイン市場は拡大していますが、プロテインユーザーからは、「甘すぎる」「味が単調で飽きる」といった声も聞かれます。そこで、日本人が慣れ親しんだ和の食材「きな粉」と、だれもが好む洋の定番「コーンポタージュ」を組み合わせることで、


おいしく続けられる新しいプロテインスープを開発しました。


１.　コーンポタージュ＋きな粉のおいしさ
- 風味の豊かさ：コーンポタージュのまろやかな甘みときな粉の香ばしさが組み合わさり、
どこか懐かしさを感じる飽きのこないやさしい味わいに仕上げました。
- なめらかな口当たり：きな粉特有のなめらかなとろみは、スープに自然なコクを与えてくれます。
- ほっとする一杯：プロテインを温かいスープで飲むことで飲みやすく、食事としても
満足感を得られます。

２.　和の食材 きな粉に含まれる栄養

きな粉の主原料である大豆は良質な植物性プロテインの宝庫です。


きな粉からはプロテインだけでなく食物繊維や大豆イソフラボン、鉄分など


大豆本来の栄養素も摂取でき、総合的な栄養食品として評価されています。


また、大豆は低GI食品（血糖値が緩やかに上昇する食品）であることも大きな特徴です。




３.　忙しい朝にも、疲れた夜にも簡単調理
- シェイカーは不要です。カップに本品を入れ、お湯を注いで混ぜるだけで、簡単に完成します。
- 温かいスープなので、朝食や小腹がすいた時の軽食、トレーニング後の栄養補給など、
様々なシーンでほっと一息つくことができます。
- 本品は水に溶かすこともできるので、気温の高い日には冷製ポタージュとしてお飲みいただけます。※冷水を使用する場合はシェイカー等をご使用いただくと、美味しくお召し上がりいただけます。


アイス　調理例

ホット　調理例


スープで簡単　たんぱく質UP


生活習慣病の予防を目的として摂取するたんぱく質は、50代～60代の女性の方で約2g、


男性の場合は約15g不足している可能性があります（※2）


「香ばしきな粉のコーンポタージュ」は、1杯あたりのたんぱく質が9.4g（卵1.5個とほぼ同じ量）


（※1）となっています。たんぱく質の不足分をゆるやかにおぎなえるので、幅広い世代の方や


プロテイン初心者にもおすすめです。






（※1）1杯分20g（スープ140ml）あたり


（※2）厚生労働省：令和5年国民健康・栄養調査　栄養素量等摂取量　50～59歳(男女)


厚生労働省：食事摂取基準(2025年度版)　50～64歳(男女) たんぱく質　目標量　


(推定エネルギー必要量(ふつう))より算出　日本食品標準成分表(八訂増補)2023




製品概要

容量 ：400g


サイズ ：320mm　×　200mm　×　90mm


賞味期限 ：10ヶ月


希望小売価格 ：3,000円（税抜）


販売方法 ：ECサイト限定販売


https://www.kawamitsu.shop/






川光物産株式会社について


玉三　白玉粉でお馴染みの川光物産株式会社は前身の川光商店より今日まで約130年以上、


白玉粉・きな粉・片栗粉をメインに和菓子の原材料や様々な製品を製造、販売しております。


長年培ってきた製造方法を軸に日々改善を重ね、これからも最新の設備と


徹底した品質管理のもと、安全で上質な製品をお届けいたします。


【会社概要】

社名 　　　　　：川光物産株式会社


本社所在地　　 ：東京都中央区日本橋1-2-17


代表取締役　　 ：川井 光弘


設立 　　　　　：1942年


事業内容 　　　：白玉粉・きな粉・片栗粉等の製造


HP 　　 　 　 　　　　 ：https://www.kawamitsu.co.jp/


公式オンラインショップ ：https://www.kawamitsu.shop/


公式X 　　　　　　　　 ：https://x.com/kawamitsubussan


公式Instagram 　　　　：https://www.instagram.com/kawamitsu_tamasan/