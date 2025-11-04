こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大人気のKagawaECG、待望の初書籍！ 『マイスター直伝！ 「心電図」が「臨床」とつながる本』11/4発売
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、新刊書籍『マイスター直伝！ 「心電図」が「臨床」とつながる本』（著：松永 圭司）を2025年11月4日に刊行しました。
その「心電図」の勉強、ちゃんと「臨床」に応用できていますか？ 心電図マイスターが贈る、「心電図」と「臨床」がつながる本！ 勉強が苦手だった、薬剤師時代の自分でもわかるように、書きました。
「心電図を見ると頭が真っ白になる」「本では読めるけど臨床に応用できない」「心電図ってなんだかあいまいで苦手……」そんな「あなた」のために。明日の臨床で役立つ波形から勉強してみませんか？
心電図勉強会で『勉強になった』『理解が深まった』と特に評判が良かった内容を厳選しました。
心電図勉強会に参加した“仲間”と一緒に勉強しているような臨場感を味わっていただきながら、「知識がつながった瞬間の喜び」を大切にし、「わかりやすさ」と「楽しさ」を実感できる一冊です。
◆書誌情報
書名：マイスター直伝！ 「心電図」が「臨床」とつながる本
著：松永 圭司（香川大学医学部附属病院抗加齢血管内科）
発行月：2025年11月
判型：A5
頁数：168
定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）
ISBN：978-4-260-06244-2
発行元：医学書院
詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115460
目次
0章 心電図の勉強を始める前に知っておいてほしいこと
①心電図には「2つの顔」がある
②心電図での診断率100%は正しくない
③思い浮かべた鑑別疾患しか診断できない
④患者さんによって心電図の読みかたを変えない
⑤心電図を学ぶうえでは基礎を大切にしよう
1章 入門編：まずおさえておくべき「AAAA-BBB-QTとST 変化」
A：Anatomy（解剖学)
A：cAVB（完全房室ブロック）
A：AF/AFL（心房細動と心房粗動）
A：Abnormal Q wave（異常Q波）
BBB：Bundle Branch Block（脚ブロック）
QT時間：特に電解質異常について
ST上昇：心筋梗塞の部位推定
2章 発展編：さらに治療へつながる「PHS」
P：Premature contraction（期外収縮の起源診断）
H：Hemiblock（ヘミブロック）
S：SVT（上室頻拍）
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
関連リンク
書籍詳細ページ
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115460
◆ Xフォロワー1万人・勉強会受講者8,000人を誇るKagawaECG主催者の松永圭司先生、待望の初書籍！
その「心電図」の勉強、ちゃんと「臨床」に応用できていますか？ 心電図マイスターが贈る、「心電図」と「臨床」がつながる本！ 勉強が苦手だった、薬剤師時代の自分でもわかるように、書きました。
「心電図を見ると頭が真っ白になる」「本では読めるけど臨床に応用できない」「心電図ってなんだかあいまいで苦手……」そんな「あなた」のために。明日の臨床で役立つ波形から勉強してみませんか？
心電図勉強会で『勉強になった』『理解が深まった』と特に評判が良かった内容を厳選しました。
心電図勉強会に参加した“仲間”と一緒に勉強しているような臨場感を味わっていただきながら、「知識がつながった瞬間の喜び」を大切にし、「わかりやすさ」と「楽しさ」を実感できる一冊です。
◆書誌情報
書名：マイスター直伝！ 「心電図」が「臨床」とつながる本
著：松永 圭司（香川大学医学部附属病院抗加齢血管内科）
発行月：2025年11月
判型：A5
頁数：168
定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）
ISBN：978-4-260-06244-2
発行元：医学書院
詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115460
目次
0章 心電図の勉強を始める前に知っておいてほしいこと
①心電図には「2つの顔」がある
②心電図での診断率100%は正しくない
③思い浮かべた鑑別疾患しか診断できない
④患者さんによって心電図の読みかたを変えない
⑤心電図を学ぶうえでは基礎を大切にしよう
1章 入門編：まずおさえておくべき「AAAA-BBB-QTとST 変化」
A：Anatomy（解剖学)
A：cAVB（完全房室ブロック）
A：AF/AFL（心房細動と心房粗動）
A：Abnormal Q wave（異常Q波）
BBB：Bundle Branch Block（脚ブロック）
QT時間：特に電解質異常について
ST上昇：心筋梗塞の部位推定
2章 発展編：さらに治療へつながる「PHS」
P：Premature contraction（期外収縮の起源診断）
H：Hemiblock（ヘミブロック）
S：SVT（上室頻拍）
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください
https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books
関連リンク
書籍詳細ページ
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115460