大人気のKagawaECG、待望の初書籍！　『マイスター直伝！ 「心電図」が「臨床」とつながる本』11/4発売

◆ Xフォロワー1万人・勉強会受講者8,000人を誇るKagawaECG主催者の松永圭司先生、待望の初書籍！



◆書誌情報

その「心電図」の勉強、ちゃんと「臨床」に応用できていますか？ 心電図マイスターが贈る、「心電図」と「臨床」がつながる本！ 勉強が苦手だった、薬剤師時代の自分でもわかるように、書きました。「心電図を見ると頭が真っ白になる」「本では読めるけど臨床に応用できない」「心電図ってなんだかあいまいで苦手……」そんな「あなた」のために。明日の臨床で役立つ波形から勉強してみませんか？心電図勉強会で『勉強になった』『理解が深まった』と特に評判が良かった内容を厳選しました。心電図勉強会に参加した“仲間”と一緒に勉強しているような臨場感を味わっていただきながら、「知識がつながった瞬間の喜び」を大切にし、「わかりやすさ」と「楽しさ」を実感できる一冊です。