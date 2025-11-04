「東京ディズニーシー(R) 25周年“スパークリング・ジュビリー”」新しい衣装をひとあし早くお披露目！

株式会社オリエンタルランド

開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日(水)の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催します。イベントの開催に先駆け、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装を初公開します。

新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一され、25周年のお祝いがさらに一体感あふれるものに感じられます。衣装にはミラーやスパンコール、ラメをあしらうとともに、差し色を加えることで、まるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現しています。この衣装を着たミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークにて2026年1月14日（水）から開催される「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場します。

ジュビリーブルーに包まれた東京ディズニーシーで、華やかな装いのミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、特別な1年間をお祝いしましょう。