【TIFFANY & CO.】ティファニー、「２０２５Ｊリーグ YBCルヴァンカップ 」の 優勝トロフィーを制作

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、「２０２５ＪリーグYBCルヴァンカップ」の優勝トロフィーをヤマザキビスケット社の依頼を受け、制作いたしました。Ｊリーグ開幕前年の1992年に誕生した「ＪリーグYBCルヴァンカップ」は、今年で33回目の決勝を迎えます。ティファニーは第三回大会から継続して、本トロフィーを制作し続けてきました。

11月1日に開催された決勝で勝利を掴んだサンフレッチェ広島に、このトロフィーが授与されました。 トロフィー先端のサッカーボール モチーフがデザイン アクセントとなったスターリング シルバー製のトロフィーは、高さ約56cmを誇り圧倒的な存在感を放っています。トロフィー表面には“The Champion 2025”の文字が刻まれ、エボニーウッドの台座に付いたシルバープレートには大会名でもある“J.LEAGUE”と“YBC Levain CUP”の文字が刻まれています。

また、トロフィーの背面にはティファニーの卓越したクラフトマンシップの証しである「TIFFANY & CO. MAKERS Ag 925」が刻印されています。

ティファニーのスポーツトロフィー制作における輝かしい歴史は、1860年に競馬トーナメントで贈られたウッドローン ベース（Woodlawn Vase）から始まりました。そのレガシーは現在にも受け継がれ、ティファニーは今でも数々の著名なスポーツトロフィーを制作しています。NFLスーパーボウルの「ヴィンス・ロンバルディ・トロフィー」、NBAの「ラリー・オブライエン・チャンピオンシップ ・トロフィー」、PGAツアー・フェデックスカップの「PGAツアー・フェデックスカップ・トロフィー」などいずれも、ロードアイランド州カンバーランドにあるホローウェア工房にて、「ティファニーメーカー」と呼ばれる熟練の職人たちによって手作業で制作されています。世界で最も熟練した銀細工職人が一堂に会し、クラフトマンシップへの絶え間ない献身を注ぎながら、貴金属から芸術作品ともいえる輝くトロフィーの数々を生み出しています。