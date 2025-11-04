大人気料理家・福田淳子による『焼くだけ！冷やすだけ！レンチンだけ！ だけ！おやつ』10/30（木）発売！！驚くほど簡単でおいしいスイーツレシピが50以上！！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2025年10月30日（木）に 『焼くだけ！冷やすだけ！レンチンだけ！ だけ！おやつ』（福田淳子／著）を発売いたしました。

ヒット絵本『ぎょうざが いなくなり さがしています』の作家による最新作

人気育児誌『kodomoe』の好評連載「こどもおやつ」が、ついに書籍化！





手のこんだ道具や特別な材料はいりません。“焼くだけ”“冷やすだけ”“レンチンだけ”など、驚くほど簡単に作れるレシピばかりを集めました。憧れの定番おやつから、話題の韓国スイーツまで、どれも簡単に作れます。忙しい日の「ちょっと甘いものが食べたい」「今すぐ食べたい」に寄り添う、おいしいおやつの本。料理が苦手でも、仕事や子育てで忙しくても、思い立ったらすぐ作れる、気楽で頼れる一冊。お菓子づくりデビューにもおすすめです。〈contents〉1章 焼くだけ！おやついちごのクラフティ／バナナブレッド／ベイクドチーズケーキ／アップルクランブル／キャロットカップケーキ／フライパンスコーン／ブルーベリーマフィン／バナナブラウニー／パイナップルアップサイドダウンケーキ／ポテトパンケーキ／スノーボールクッキー／チーズクラッカー



2章 冷やすだけ！おやつ

まるごとフルーツ寒天／クッキーフローズンヨーグルトサンド／カラフルシャーベット／ココアヨーグルトムース／マシュマロチョコレートムース／牛乳フルーツ寒天／ミルクソフトクリーム／すいかアイスキャンディ／2層のゼリー／ミルクもち／マンゴープリン／あずきミルクバー／パンナコッタ／チョコレートグラノーラバー



3章 レンチンだけ！おやつ

ガトーショコラ／いちご大福／カスタードプリン／生チョコもち／レンチンクッキー／シフォンケーキ／カスタードクリーム＆チョコレートカスタードクリーム／いちごのショートケーキ



まだまだある！ だけ！おやつ

フルーツサンド／レモンケーキ／豆腐ドーナツ／クルンジ／どら焼き／チュロス／いちごサンド／いちごのレアチーズケーキ／いちごのミルフィーユ／かぼちゃ白玉クリームあんみつ／フルーツ飴／ひと口チョコパイ／グラノーラチーズケーキ／メロンパン／フレンチトーストetc.

書籍情報 全国の書店で好評発売中！

■著者名： 福田淳子

■ISBNコード：9784592733256

■シリーズ名：コドモエBOOKS

■定価：1760円（本体1600円＋税10%）

■発売日：2025.10.30

コドモエのほん・コドモエのえほん

「親子時間」をもっと楽しみたいママへ贈る子育て情報誌「kodomoe(コドモエ)」から生まれた書籍や絵本です。

