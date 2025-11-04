【グロウナビ】美容医療インタビュー企画を新設 - 医師の視点から紐解く美容医療のリアル

■グロウナビについて

株式会社ゼロアクセル

グロウナビ(https://glownavi.com/)は、「悩みをきっかけに、自分に合った美容医療と出会える」をコンセプトに、全国の美容クリニック情報や体験者の声、医師・看護師監修による解説記事を発信する美容医療メディアです。

効果や価格だけでなく、リアルな経験談や専門家の考え方を通じて、ユーザーが納得して選べる情報提供を目指しています。

■ 美容医療インタビュー企画について

新たに立ち上げた「美容医療インタビュー企画」では、医師や看護師への取材を通じて、美容医療に携わる人たちの想いや、そこにあるリアルな経験を届けます。

施術内容だけでなく、「どんな想いで人と向き合い、どんな気持ちで施術に取り組んでいるのか」という“想い”に焦点を当てることで、美容医療をより身近に感じてもらうことを目指しています。

第1弾は、JR総武線「錦糸町駅」徒歩3分の「錦糸町皮膚科内科クリニック」田尻友恵院長にご登場いただきました。

皮膚科・内科・アレルギー科・ペインクリニックまで幅広く対応する同院は、「皮膚の不調は体の内側のサイン」という考えのもと、美容と健康の両面からトータルで支える診療を行っています。

美容皮膚科にも力をいれ、保険診療と自費診療を組み合わせた提案を実施。内科やアレルギー科の知見を活かし、悩みの原因や生活背景まで丁寧に寄り添う診療を大切にしています。

▶ インタビュー記事はこちら：

「錦糸町皮膚科内科クリニック」田尻院長に聞く──美容と健康をトータルで支える診療とは？(https://glownavi.com/tajiridoctor-interview/)

■ 企画の背景と狙い

SNSや口コミで多くの情報があふれる中、「信頼できる情報を知りたい」という声も増えています。

そこでグロウナビは、医師・看護師に焦点を当て、美容医療のリアルな現場の声をそのまま届ける新企画をスタートしました。

体験談や専門的な解説を通じて、読者が安心して一歩を踏み出せるような情報づくりを目指しています。

■ 今後の展開

グロウナビでは、「美容医療のリアルを届ける」をテーマに、医師・看護師・体験者など多様な立場からのインタビューを継続して公開しています。

美容医療をもっと身近に、そして正しく理解できるきっかけを届けるメディアとして、読者一人ひとりに寄り添った発信を続けてまいります。

- 取材希望の方はこちら【お問い合わせフォーム(https://glownavi.com/contact-form/)】- クリニック掲載希望の方はこちら【掲載希望問い合わせフォーム(https://glownavi.com/clinic-request/)】現在、掲載は無料で受け付けています。お気軽にご相談ください。

※現在、首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）を中心に取材を実施しておりますが、地域によってはオンライン取材（Zoom等）での対応も可能です。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

