11月18日“ミッキー＆ミニー”のお誕生日お祝い企画！オンラインショップに特設ページオープン＆特別クーポンを配布

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、八天堂のスイーツパンがディズニーデザインで楽しめる「ディズニースイーツパンコレクション」を販売しています。11月18日の“ミッキー＆ミニー”のお誕生日をお祝いし、2025年11月4日（火）より八天堂オンラインショップで特設ページをオープンし、お得な特別クーポンを配布します。

特設ページでは好評をいただいている『ミッキー＆フレンズ』デザインの4商品をピックアップしています。カワイイパッケージデザインに包まれたくりーむパンのセットや、思わず笑顔になってしまう『ミッキーマウス形のくりーむパン』の他、日常使いにもぴったりな『ミッキーマウスデザインのエコバッグ』付きのセットもラインアップ。お祝いの気持ちを込めて配布する特別クーポンは、特設ページに掲載商品を含む注文を500円オフ（条件あり）で購入いただけます。

心ときめく特別な日を美味しく・華やかに彩るお祝い企画は期間限定開催です。

【八天堂オンラインショップ】11月18日“ミッキー＆ミニー”のお誕生日お祝い企画

期間：2025年11月4日（火）～18日（火）

専用サイト：https://hattendo.jp/shop/r/rdisney-sweetsbun-selection-birthday/

クーポン（イメージ）500円オフ特別クーポン

・対象商品を含む2,000円（税込）以上の購入で500円オフ

・お一人様1回限り

・有効期限：2025年11月4日（火）～11月18日（火）23：59

対象セット紹介！Disney スイーツパンセレクション限定化粧箱にてお届けします

■ミッキー&フレンズ／くりーむパン10個詰合せ

「ミッキー＆フレンズ」のフォト風パッケージ！

表情豊かな「ミッキーマウス」と楽しい仲間たちのパッケージで5種のフレーバーをお届け。

<フレーバー紹介>

くりーむパン（カスタード・チョコレート・レモン・抹茶・あまおう苺ミルク）×各2個

■ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せ

ユニークで愛らしい「ミッキーマウス」のデザインパッケージでミニくりーむパンの3種のフレーバーを包みました。ミニサイズのくりーむパンは、シェアや食べ比べにもぴったりです。

ミッキーマウスを中心にあしらった、鮮やかな”赤”がポイントのエコバッグ付きセットもご用意。

<ミニフレーバー紹介>

くりーむパン（ミルク・ストロベリー・チョコレート）×各3個

■ミッキー／くりーむパン カスタード4個入

中心のパン生地には八天堂特製のカスタードクリームを入れた、とろける食感はそのままに、見た目もカワイイくりーむパンです。耳部分もふんわりとしたパン生地で、そのままはもちろん、中心に入ったクリームにディップして食べるのもおすすめ。

<フレーバー紹介>

くりーむパン（カスタード）×４個

株式会社八天堂について

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を開発・製造し、全国へお届けしております。

八天堂サイト：https://hattendo.jp/

