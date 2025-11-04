こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【玉川高島屋S.C.】西館ストリート／フードコート「P.」 2025年度グッドデザイン金賞を受賞しました！
玉川高島屋ショッピングセンター（運営：東神開発株式会社／所在地：東京都世田谷区、代表取締役社長：倉本真祐／以下、玉川高島屋 S. C. ）が運営する、西館ストリート／フードコート「P. 」が、公益財団法人日本デザイン振興会主催の2 025 年度グッドデザイン賞において、「グッドデザイン金賞」に選出されました。
西館ストリート/ フードコート「Ｐ．」
「P.」
Public / Park / People / Pass / Play / Place / Private / Parking...
二子玉川駅方面と二子玉川商店街をつなぐ西館ストリートと、その中央に位置するフードコート「P.」は地域に根ざし、多様な文化やスタイルを発信する4つの店舗で構成され、その周りに集う人々が一体となり、食や飲み物を通じて新たなつながりを創出しています。
Design
今回の「P. 」プロジェクトでは、CEKAI安田昂弘氏を全体ディレクションに迎え、
通りの環境計画および「P. 」インテリアデザインをDDAA元木大輔氏が担当しました
プロジェクトディレクション / グラフィックデザイン
（Creative Direction, Graphic）
安田昂弘 : CEKAI
ランドスケープ / インテリアデザイン
（Architect,Landscape）
元木大輔：
DDAA / DDAA LAB 代表
［ デザインのポイント ］
1. フードコートの計画ながらも、通りを主役にデザインすることで広場のような質を持たせる
2. 外壁ラインのセットバックによる通りの幅員を拡張と、全開可能なサッシによって、内外の連続性をつくる
3. 大きなカウンターをサッシを跨いで設置し、通りと店舗の距離を近くすることで、店員と街の人の接点をつくる
西館ストリート・フードコート「P.」の計画は、かつてラグジュアリーブランドが並んでいたエリアを地域に開かれた場所へ変革させたプロジェクトです 。店内中央に設けた大きなカウンターは４店舗の「P.friends」がシェアします。
フルオープンにできるサッシはカウンターの間に差し込むように設置し、サッシに接続するカウンター席は、排煙窓の機構を応用した回転窓を開くことで街とつながる大きなテーブルとなります。
また、床材をアレーナ通りの舗装を引き込むように同じパターンとしたり、内外の境界を曖昧にしたデザインとなっています。通りは、「P.」の前だけではなく、全体を待ち合わせや休憩にも使えるデザインとしつつ、二子玉川駅側、柳小路側、商店街をつなぐように西館の東側と南側の 150 mに及んで改修し、一体的な広場のような質をもつ都市スケールでのデザインも行っています。
GOOD DESIGN AWARD
グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、 1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみです。60 年以上にわたり「Gマーク」とともに広く親しまれながら、デザインを通じて人々の暮らしや生活文化をより良くしていく活動を行っています。
https://www.g-mark.org/
［ 審査員の評価 ］
外壁ラインをセットバックして歩道を拡幅し、全開可能なサッシや屋内外を跨ぐように設置したカウンター・照明・テーブルによって歩道と店舗を一体化することで、様々な振る舞いが混ざり合う大変魅力的な居場所が実現していることを高く評価した。カウンター内では複数の店が厨房を共有しており、それぞれの個別の営みが1 つの大きな場の営みとして風景化しているのも素晴らしい。店舗のインテリアやファサードだけではなく、歩道を介してその先に繋がる街との関係性まで含めて設計対象とする取り組みも興味深く、今後の街への波及効果が楽しみである。
P. friends Information
Mini Massif
名前の通りミニマッシーフはワインバー・レストラン「マッシーフ」のミニ版。朝はペイストリー、サワードウやピタを使ったランチから夜まで楽しめるおつまみまで。
メニュー：ファラフェルピタサンド \1500
和牛パストラミピタサンド \1900
ワイン各種 \1300～
ADICURRY
「東京という大都会のクイックでミニマルなライフスタイル」に南アジアのエスニシティを融合させ国や地域を超えて作った新しい「定食」スタイルのカレー。
メニュー：トリプルカレーセット \2700
チャイ \770
Mikkeller Burger
デンマーク発「Mikkeller」のクラフトビールと、放牧牛を使ったジューシーで香ばしいスマッシュバーガー。
メニュー：トリプルチーズバーガーセット \2100
チリチーズフライ \1200
クラフトビール各種
PIZZA SLICE
A SLICE always by your side when spending your time and also with others.
一人の時間もみんなとシェアする時間にも。
メニュー：ニューヨークマルゲリータ \770
チキンナゲット \605
バッファローウィング \715
Information
住所：東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川高島屋 S.C. 西館 1F
営業時間：9:00 -23:00 ※営業時間、ラストオーダーは店舗によって異なります。
HP：https://p.ublic.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/p.friends
本件に関するお問合わせ先
03-3709-2222（代表）
