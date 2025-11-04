自然冷媒ハイブリッド給湯機「HPHB R290」出荷式を開催

高効率ガス給湯器、ヒートポンプユニット、貯湯ユニットの3つを組み合わせた、ガスと電気で効率的にお湯をわかすハイブリッド給湯システムです。環境負荷の低いノンフロン自然冷媒R290を国内のハイブリッド給湯機で唯一採用*¹し、当社独自の学習運転「スマート制御」機能の予測精度向上により、高い省エネ性と環境性能を備えています。貯湯ユニットは一次エネルギー消費量*²が少ないフラグシップモデル（貯湯量145L）と、設置性・施工性を向上したコンパクトモデル（貯湯量70L）の2モデルを展開。高効率ガス給湯器とともに、ライフスタイルに合わせて自由に組み合わせが可能です。2025年度グッドデザイン賞を受賞。