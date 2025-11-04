「阪神タイガース リーグ優勝 報告会 」の実施について

尼崎市では、小田南公園に移転し、令和７年３月に開業した阪神タイガースファーム施設（２軍本拠地）について、周知PR及び地域活性化の取組を官民連携で進めています。そうした中、阪神タイガースがリーグ優勝を果たしたことを受け、以下のとおり優勝報告会を開催します。

１ 優勝報告会の概要

(1) 日 時 令和７年11月25日（火曜日） 12時00分～13時00分（11時00分開場）

(2) 場 所 日鉄鋼板SGLスタジアム 尼崎（杭瀬南新町３丁目３）

(3) 内 容 第1部 鏡開き、コラッキー・TigersGirlsパフォーマンス 等（所要30分予定）

第2部 優勝報告会 藤川監督・選手数名のトークセッション（所要30分予定）

（当日はその他にもお楽しみイベントを実施予定。）

(4) 参加費 無料 ※別途手数料495円必要。

(5) 定 員 約3,000名 ※１組４名まで申込可能。

(6) 対 象 尼崎市内在住の方

(7) 申込方法

ローソンチケットのインターネットでの事前抽選制。※事前の無料会員登録が必要。

令和７年11月５日（水曜日）10時より、申込専用フォームにて受付を開始します。

申込締切：令和７年11月11日（火曜日）23時00分

申込専用フォーム：https://l-tike.com/st1/tigers-amagasaki

(8) 注意事項

・お１人様４枚までお申込可能です。

・４歳より入場無料券が必要です。４歳未満のお子様でもお席を確保される場合は入場無料券が必要で

す。

・全席指定席となります。内野エリアのみが対象で、席種・席位置は抽選にて決定させていただきますの

で、お選びいただくことはできません。

・車椅子席１名様につき、１枚まで介助者席を申込みいただけます。介助者の方はパイプ椅子でのご観覧

となります。なお、介助者は車椅子の利用不可、車椅子利用者を介助できる方に限ります。

・場無料券の申込後の紛失・お忘れ等による再発行はいたしません。

・入場無料券の転売は禁止です。

(9) 主催 尼崎市阪神タイガース優勝報告会実行委員会

尼崎市、尼崎信用金庫、尼崎商工会議所、(一社)あまがさき観光局、

(公財)尼崎地域産業活性化機構

協力 阪神電気鉄道株式会社、株式会社阪神タイガース

２ 取材について

取材いただける場合は、メール本文に①貴社名、②申込者名、③参加者人数、⑤当日ご連絡先をご記載

の上、令和７年11月19日（水曜日）17時までにメールで

産業政策課（ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo. jp）へご連絡ください。

後日、ご送付いただいたメールアドレス宛に、当日の詳細についてご案内を送付いたします。

※阪神タイガースの監督や選手の取材対応はありません。