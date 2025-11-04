【GOKUMIN】寒い冬の夜のごほうびに。やさしい肌触りの「もちスフレ肌掛け布団」新登場
株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、2025年11月1日より、包まれた瞬間に心までほぐれる「もちスフレ肌掛け布団」を発売いたします。
開発者の想い
掛け布団で本当に大切なのは、「暖かさ」だけではありません。眠りの深さを左右するのは、やさしい“肌触り”です。GOKUMINは、心から安心して眠れるよう、触れた瞬間に心地よさを感じる質感を追求しました。1年を通してぬくもりと柔らかさを保ちながら、深い眠りへと導く一枚です。
「もちスフレ肌掛け布団」の特徴＜軽さ・保温性・肌ざわりをすべて両立。季節を問わず快適な新構造＞
「もちスフレ肌掛け布団」は、“ふわもち”な弾力と“とろける”肌ざわりを両立した、新感覚の肌掛け布団です。中わたには、空気をたっぷり含む「プレミアムスフレわた」を採用。ふんわりと包み込まれるようなやさしい寝心地を実現しました。さらに、極細マイクロニット生地が素肌にすべるようになめらかにフィットし、軽やかで心までほぐれるような心地よさを叶えます。軽さと保温性を兼ね備えた設計で、春・秋は1枚でちょうどよく、夏は1枚で冷房対策としても活躍。冬は毛布や掛け布団と重ねて、あたたかさを調整できます。一年を通して快適に使えるオールシーズン仕様です。
＜極上のプレミアムスフレわた使用＞
空気をたっぷり含む「プレミアムスフレわた」が、ふわっともちっとした弾力で身体を包み込みます。
放湿性にも優れており、布団内に湿気をため込みにくいため、ムレを感じにくい快適な寝心地を保ちます。まるで雲に包まれるような軽やかさと、ふんわりとしたボリューム感を両立しました。
＜GOKUMINだけの、極細マイクロニット生地が叶える“とろける肌触り”＞
髪の毛の1/10以下という極細繊維を高密度に編み上げた、マイクロニット生地を採用。素肌にすべるような“とろけるタッチ”で摩擦を抑え、肌や髪への刺激を最小限にやさしく守ります。触れた瞬間に心までほぐれる、スフレのようになめらかな質感を実現しました。
製品情報
【もちスフレ肌掛け布団】
[価格] 8,999円
[サイズ] 約150×210cm
[カラー]ブラック/ホワイト
[重量] 約2.3kg
[発売日]2025年11月1日
[販売店]
・公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-msk-s-bk-01
・Amazon：https://amzn.asia/d/8AiIPED (ブラック）
https://amzn.asia/d/eOuZFXi （ホワイト）
・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-msk-s.html
・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-msk-s/
シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは
眠ることは、幸福な一日の始まりだから。
日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。
会社概要
株式会社KURUKURU
「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。
会社名：株式会社KURUKURU
代表者名：関沢 康寛
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1
公式HP：https://www.kurukuru.co.jp