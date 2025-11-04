こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
肉球フェチのみなさまに朗報♪透明デザインでうちの子の可愛さをもっと見れる！撮れる！猫用おもちゃ「クリアシリーズ」11月4日新発売
「猫が幸せ、私も幸せ」をブランドスローガンに、美しく機能性にも優れた猫の生活用品の製造・販売を手掛ける株式会社猫壱（代表：川嶋 伶、本社：東京都目黒区、以下猫壱）は、猫と飼い主の双方が楽しめる透明デザインの新シリーズ「クリアシリーズ」より、「キャットプレイキューブクリア」「キャットトンネルクリア」「電動トイセットクリア」の3商品を、2025年11月4日に発売いたします。
【開発背景】
猫壱は「猫が幸せ、飼い主も幸せ」をスローガンに、猫の行動学と飼い主のライフスタイルの両面から商品開発を行っています。今回の「クリアシリーズ」は、猫壱公式Instagramフォロワー444名へのアンケート結果をもとに開発された商品です。
調査では、45％の方が「透明の猫用品を購入したことがある」、48％の方が「透明の猫用品に興味がある」と回答し、透明デザインの猫用品への関心が非常に高いことが伺えました。
さらに、「猫の遊んでいる姿を撮りたい」「中の様子や肉球が見えるのが可愛い」といった声が多く寄せられ、こうした結果を受けて、透明素材を活かした飼い主の「見える楽しさ」と「猫も楽しめる」をテーマに開発がスタートしました。
【商品コンセプトと特徴】
「見える、撮れる、楽しめる」
猫の動き・表情・肉球などのパーツが見える透明デザインで、さらにカシャカシャ音のするフィルムや猫の好奇心をくすぐる仕掛けが全ての商品に付属しているので、猫が飽きずに遊べます。飼い主にとっては、遊んでいる様子を写真や動画で簡単に撮影できる「フォトジェニックトイ」としても注目のアイテムです。
＜透明素材で中の動きが見える＞ 猫がおもちゃに入る瞬間や飛び出す様子が楽しめ、肉球＆モフモフが見える可愛さ
＜猫好みの「カシャカシャフィルム」採用＞ おもちゃに付属しており、音と感触で夢中になって遊べます。
＜折りたたみ収納＞ 気軽に持ち運びができ、使わない時はコンパクトにしまうことができます。
【商品詳細】
取り扱い店舗：イオンリテール、イオンペット、ユアペティア、アミーゴ・ペットフォレスト・コジマ・ひごペットフレンドリー等
オンライン：Amazon、楽天の猫壱公式ショップ
キャットプレイキューブクリア
URL：https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8105
参考価格：1,980円（税込）
サイズ：高さ35×幅35×奥行35(cm)／折たたみ時：高さ9×幅20×奥行20(cm)
素材：〈本体〉TPU・ポリエステル・スチール・PET〈カシャボール〉PET
キャットトンネルクリア
URL：https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8106
参考価格：2,280円（税込）
サイズ：高さ25×幅25×奥行64(cm)／折たたみ時：高さ9×幅27×奥行27(cm)
素材：〈本体〉TPU・ポリエステル・スチール・PET〈カシャボール〉PET
電動トイセットクリア
URL：https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8107
参考価格：3,280円（税込）
サイズ：高さ10×幅70奥行70(cm)／折たたみ時：高さ8×幅30×奥行30(cm)
素材：〈電動トイ〉ポリカーボネート、シリコン、ポリエステル、PET〈本体〉TPU 、ポリエステル、スチール、PET、PE
猫壱について
猫壱は常に「猫のため」を壱番に考えることにこだわり、猫の気持ちを考え、猫と暮らす方々の声を聴き、猫とお客様を深いレベルで理解することに力を注いできました。商品作りにおいても、常に「それは猫にとって壱番の商品かどうか」を判断基準において取り組んできた結果、原料にまでこだわったダンボール素材のつめとぎ「バリバリシリーズ」や、磁器製のフードボウルやウォーターボウルを取り揃えた「ハッピーダイニングシリーズ」、そして猫が嫌がる前にスパッと切れる「爪切り」など、猫とお客様に愛される人気製品を数多く展開しています。
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
※猫壱会員：https://www.necoichi.co.jp/Register/ 活動実績：https://www.necoichi.co.jp/CSR/
社名： 株式会社猫壱
設立： 2008年1月
代表： 川嶋 伶
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ5F
事業内容： 猫用品の企画・販売等
URL： https://www.necoichi.co.jp/
猫壱Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/necoichicojp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社猫壱 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
キャットプレイキューブクリア
https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8105
キャットトンネルクリア
https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8106
電動トイセットクリア
https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=8107
