【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】2025年1１月５日(水)より日本橋高島屋にてポップアップショップを開催。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2025年11月5日（水）～18日（火）の期間、日本橋高島屋にてポップアップショップを開催いたします。期間中はオリジナルのノベルティの特典もございます。
高島屋日本橋店にて、ポップアップショップを開催！
Viaggio Blu（ビアッジョブルー）は、2025年11月5日(水)～18日（火）の期間、高島屋日本橋店１階 さくら通り側特設会場にて、期間限定の「Viaggio Blu POP UP SHOP」をオープンいたします。
本ポップアップショップでは、2025 AUTUMN WINTERコレクションをご覧いただけます。また期間中、\60,500（税込）以上お買い上げのお客様に、エコファーバッグをご用意しております。
秋冬の新作とともに、ビアッジョブルーならではの世界観を存分にお楽しみいただける特別な機会に、ぜひお立ち寄りください。
お好きなカラーをお選び頂けます。（無くなり次第終了）
ビアッジョブルー・商品紹介
格式と今の感性を重ね、洗練された存在感を纏う冬。11月のテーマは「THE ROYAL」
英国のロイヤルファミリーに着想を得たテーマを掲げ、クラシカルとモダンが出会う、冬のスペシャルな装いを演出します。凛とした印象のウールワンピースや、国内外から厳選したファンシーツイードを使用したクラス感を感じられるアイテムを提案。ロイヤルブルーとリッチなホワイトで、冬に聡明な華やぎをプラスしました。
Knit \35,200 Skirt \39,600
One piece \57,200
Knit Cardigan \55,000 Skirt \165,000
One piece \51,700
Coat \75,900 Blouse \35,200 Skirt \37,400
Blouse \35,200 Pants \29,700
Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について
ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。
販売に関して
▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開