【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】2025年1１月５日(水)より日本橋高島屋にてポップアップショップを開催。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2025年11月5日（水）～18日（火）の期間、日本橋高島屋にてポップアップショップを開催いたします。期間中はオリジナルのノベルティの特典もございます。

高島屋日本橋店にて、ポップアップショップを開催！

Viaggio Blu（ビアッジョブルー）は、2025年11月5日(水)～18日（火）の期間、高島屋日本橋店１階 さくら通り側特設会場にて、期間限定の「Viaggio Blu POP UP SHOP」をオープンいたします。

本ポップアップショップでは、2025 AUTUMN WINTERコレクションをご覧いただけます。また期間中、\60,500（税込）以上お買い上げのお客様に、エコファーバッグをご用意しております。

秋冬の新作とともに、ビアッジョブルーならではの世界観を存分にお楽しみいただける特別な機会に、ぜひお立ち寄りください。

お好きなカラーをお選び頂けます。（無くなり次第終了）

ビアッジョブルー・商品紹介

格式と今の感性を重ね、洗練された存在感を纏う冬。11月のテーマは「THE ROYAL」

英国のロイヤルファミリーに着想を得たテーマを掲げ、クラシカルとモダンが出会う、冬のスペシャルな装いを演出します。凛とした印象のウールワンピースや、国内外から厳選したファンシーツイードを使用したクラス感を感じられるアイテムを提案。ロイヤルブルーとリッチなホワイトで、冬に聡明な華やぎをプラスしました。

Knit \35,200 Skirt \39,600One piece \57,200Knit Cardigan \55,000 Skirt \165,000One piece \51,700Coat \75,900 Blouse \35,200 Skirt \37,400Blouse \35,200 Pants \29,700

Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

販売に関して

▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu

▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu

▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開