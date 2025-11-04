【新番組情報】 明石ガクトと福田淳が、仲間と一緒に”未確認人物”を発掘するサークル型ラジオ　『UMP ～未確認人物倶楽部～』がスタート

株式会社スピーディ明石ガクトと福田淳が仲間と一緒に”未確認人物”を発掘するサークル型ラジオ 『UMP ～未確認人物倶楽部～』

株式会社スピーディ（代表取締役 福田淳）は、ワンメディア株式会社（代表取締役 明石ガクト）とタッグを組み、ラジオやポッドキャストなどの音声メディアとショート動画を融合させた、新しいコンテンツ体験の創出に挑みます。

その第一弾となるのが、2025年11月より放送・配信がスタートする新番組『UMP～未確認人物倶楽部～』。仕事、カルチャー、エンタメ―。この世界には、まだ光の当たっていない“未確認人物”がいる。そんな謎めいた才能たちにスポットライトを当て、仲間とともに発掘していくサークル型ラジオ番組『UMP ～未確認人物倶楽部～』。

番組をナビゲートするのは、カルチャー×映像のストーリーテラー明石ガクトと、世界のエンタメ最前線を知る福田淳。

長年エンターテインメント業界に深く関わってきた二人が、次に世間で話題となるであろう“未確認人物”を独自の視点で発掘します。知られざる才能やカルチャーを、時に鋭く、時にユーモラスに語り合う、予測不能なカルチャー・トークプログラムです。

番組では、“クラブ員”の皆さんからの「未確認」情報を大募集。「この人を取り上げてほしい」「このカルチャーを掘ってほしい」といった未確認人物や才能、エンタメに関する“調査報告”をお寄せください。ハッシュタグは #UMP897 各プラットフォームでのコメントもお待ちしています！

配信は隔週金曜日の朝5時。番組は音声プラットフォーム「Spotify」で配信！ここでしか聴けない、放送未公開トークを含む拡大版をぜひお楽しみください。

■番組概要

放送局：interfm 東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：UMP ～未確認人物倶楽部～

DJ：明石ガクト＆福田淳

放送日時：毎週木曜日22:30～23:00 ※初回放送は11月6日22:30（30分番組）

配信日時：隔週 金5:00更新※初回配信は11月14日（金）

放送形態 ：録音放送

Podcast：https://open.spotify.com/show/7mHzgv7VhRcQW1WBEDu4KR?si=U8mlJSlOTiGP7YDQfGv6tg

番組ハッシュタグ ： #UMP897

構成：後藤 達弥

動画編集：ワンメディア株式会社

制作：株式会社スピーディ

■コーナー募集

●「UMM ～未確認メッセージ～」※いわゆる「ふつおた」

副部長のガクト・部長のアーチーに聞いてみたいこと、教えて欲しいこと

番組への提案や感想など何でもお送りください。

●コーナー「クラブ員調査報告」※メールのタイトル「調査報告」

クラブ員であるあなたが見つけた「UMP（未確認人物）」を教えてください。

・次に世間を賑わせそうな才能

・話題になる目前のカルチャー

・あなたの身近にいる未確認人物（面白い取り組みをしている人） などなど

例）たまたま、ショート動画で見た「〇〇」さん

クセになるキャラクターと今までにみたことのないパフォーマンスで

つい他の動画も気になり気がつけば１時間調査してしまいました。

ガクト副部長・アーチー部長もぜひ、チェックしてください。

※Spotifyのポットキャストでもぜひ、コメントしてください！

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スピーディ 福田那奈

nana.fukuda@spdy.jp（平日10:00～18:00）