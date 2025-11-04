オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下オムロンヘルスケア）は、韓国のスタートアップ企業であるSky Labs Inc.（本社：大韓民国 城南市、CEO：Jack Byunghwan Lee）と両社の連携強化を目的とした覚書を締結しました。

Sky Labs Inc.は、世界初の24時間モニタリング用のリング型カフレス血圧計「CART BP」を開発するなど、ウェアラブル健康機器の開発・販売の事業を展開しています。オムロンヘルスケアは、2024年にSky Labs Inc.と基本合意書（MoU）を締結しており、今回の出資によりSky Labs Inc.とのパートナーシップをより一層強化します。そして、当社の循環器事業が掲げるミッション「Going for ZERO（脳・心血管疾患の発症ゼロ）」実現を加速させていきます。

なお、覚書締結と併せてオムロングループのコーポレート・ベンチャー・キャピタルであるオムロンベンチャーズ株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：神谷 直輔）よりSky Labs Inc.に対して出資を行いました。