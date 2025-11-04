入居者アプリ「totono」 成功事例発表会2025を開催！

株式会社スマサポ

不動産賃貸マーケットに対してテクノロジーを活用したサービスを提供する株式会社スマサポ（本社：東京都中央区、代表取締役社長ＣＥＯ：小田 慎三、証券コード：9342、以下 スマサポ）は、昨年も大変ご好評いただきました、入居者アプリ「totono」の成功事例発表会を、本年も開催することをお知らせいたします。

入居者アプリ「totono」成功事例発表会について

入居者アプリ「totono」の導入企業様は全国で順調に増加しており、たくさんの成功事例が生まれています。

この度、第3回目の開催として、実際にtotonoを導入・活用されている企業様をお招きし、「具体的な活用方法」や「導入後の効果」はもちろんのこと、「totono新プランの成功事例」や「新機能」について発表する場を設けることとなりました。

昨年同様、今回も特別に「導入検討企業様」枠も設けておりますので、ご検討いただいている企業様もご参加いただけます。

totono導入のメリットや実際の運用について、直接導入企業様から話を聞けるまたとない機会ですので、導入をご検討中の企業様もぜひご参加ください。

【開催概要】

■日時：2025 年12月4日(木)14時～17時（17時30分以降懇親会）

■場所：東京駅直結のグラン東京サウスタワー22F

■費用：参加費無料（懇親会は5,000円/人）

■対象：不動産会社様

■参加方法：下記リンクの申込フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/R2gq2AcDkvdKYfNr9

■参加申込締め切り日：2025年11月14日(金)

※原則1社３名までとさせていただきます。

※懇親会は有料となります。（5,000円/人）

※現地開催になりますが、ご要望に応じてオンライン枠も検討しておりますので申込フォームにその旨もご記載ください。

入居者アプリ「totono」とは

入居者アプリ「totono」は、不動産管理会社と入居者を繋ぐスマートフォンアプリケーションです。これまで電話や郵送が当たり前だったやり取りをアプリに集約。入居者は、「totono」を利用することで、アプリ内での契約内容の確認、不動産管理会社への問い合わせ、各種申請がいつでも可能になります。また、不動産管理会社にとっては情報の一元管理や電話対応の抑制、ペーパーレスに繋がり、入居者満足度向上と業務効率化を同時に実現します。

さらに、「totono」は従来のSaaS（システム提供）からもう1歩踏み込んで、入居者とのチャット対応業務をアウトソーシングできる「SaaS×BPO（業務外部委託）」のBPaaSとしてのサービスも提供。

チャット対応をアウトソーシングすることで、管理業務の負担を大幅に軽減し、社内の貴重なリソースをより重要な戦略業務に集中させることが可能になります。

【サービスに関するお問い合わせ】

https://totono.sumasapo.co.jp/#contact

株式会社スマサポについて

スマサポは「smartなくらしをsupportする」をテーマに、不動産資産価値の向上や入居者メリットの拡大、業務効率化といったテーマに対し、既存商品・サービスを更に深堀する新しいビジネスモデルの構築や、ＩＴを活用した新しいサービスを生み出し、不動産管理会社や不動産仲介業者を通じてより多くの入居者に新しい価値を届けます。

【会社概要】

社名：株式会社スマサポ

本社所在地：東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント1F

代表者：代表取締役社長ＣＥＯ 小田 慎三

設立：2012年4月

資本金：213,707,822円

事業内容： 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したＤＸ推進事業

HP：https://www.sumasapo.co.jp/

X公式アカウント：https://x.com/SUMASAPO_PR

Facebook公式アカウント：https://www.facebook.com/sumasapo.co.jp

Note公式アカウント：https://note.com/smsp2023