プロモツール、アマゾンジャパン出身の千葉春佳が製品企画マネージャーとして参画

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジー（香りやニオイに関する技術）カンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下：当社）は2025年6月に参画した、NTTドコモ・アマゾンジャパンでの経験を持つ千葉春佳が、製品企画部のマネージャーに就任したことをお知らせいたします。千葉のこれまでの戦略コンサルティング、データ分析のスキルを、製品企画という製造の最前線に注入することで、多角化する事業の効率化と、高品質な製品開発体制の強化を推進し、さらなる成長を目指します。

プロモツール 製品企画部 マネージャー 千葉春佳（ちば はるか）プロフィール

立教大学法学部卒業後、株式会社NTTドコモに入社し、法人営業に従事。自社製品に対する深い知見をもって多彩な企業への戦略的な提案を行うことで、契約獲得に貢献するほか、新人育成やチームマネジメントにも携わる。その後、アマゾンジャパン合同会社への転職をきっかけに、戦略コンサルティングへと幅を広げる。顧客の課題解決において、その手腕を発揮し、データに基づくPDCAで顧客の増収に貢献。2025年6月にプロモツールに入社。多様なバックグラウンドを持つ仲間と共に、経験と知恵を掛け合わせながら成長し続けることを大切にしつつ、「香りで人々の人生をより心豊かにする」ビジョンの実現を目指す。休日はヨガを楽しみ、ヨガインストラクター資格（RYT200）も保有。

参画の背景について ～事業拡大を牽引する「製品企画」の戦略的な強化～

当社は1999年の創業以来、世界のあらゆる香りとニオイを創ることで、4,000社を超える企業や個人を支援してきました。日本を代表する若手調香師である渡辺武志や鎌田耕旬などの、アロマエンジニアチームが在籍する日本有数の香り技術研究所を有し、セントテクノロジーカンパニーとしての地位を確立しています。

近年、香りの効果に対する社会の関心が高まり、企業からの多種多様な問い合わせ・受注が急増しています。これに対応するため、製品仕様や工程の最適化、生産性とコストのバランス調整、多品種生産への対応といった製品ラインの効率化と強化が急務となっていました。この度参画した千葉は、価格競争下でブランド価値創造の重要性を実感し、企業の増収に伴走してきた経験を持っています。データ分析を通じて培った企画力、改善点の発見・提案の経験を活かし、製造業において「要」となる製品企画部の最適化をリードします。高品質かつ安全性の高い製品にさらなる付加価値を付け、ビジネスを拡大させるための基盤強化を担います。

千葉からのコメント

前職で、ブランディングの重要性に関心をもち深く学んでいく中で、香りビジネスに出会いました。香りはブランドの世界観を伝える強力な要素であり、人間の感情や記憶にも深く関わる、非常にユニークで可能性に満ちた分野だと感じています。一方で、社会的責任や科学的根拠も求められる場面があり、感性と科学・技術の両方の視点を持ち合わせたプロモツールの事業と姿勢に強く魅力を感じました。大手企業からベンチャー企業への転職は、日々の変化に戸惑うこともありますが、持ち前の粘り強さと提案力で、これまで築いてきた歴史や実績を尊重しつつ、共に成長し、「香りで人々の人生をより心豊かにする」というビジョンを必ず実現したいと考えます。

プロモツール株式会社では、共に成長する仲間を歓迎します。当社は、香り業界の市場拡大性に関心をもち、好奇心旺盛で、香り業界を盛り上げることに熱い情熱を傾けられる人材の参画を歓迎しています。大手企業での経験や、異業種での実績を、セントテクノロジーの成長という新たなフィールドで活かしたい皆様のご応募をお待ちしております。

最新の採用情報はこちら :https://www.promotool.jp/recruit/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

