東京二期会、2026-2027シーズン オペラ・ラインアップを発表！

日本のオペラ界を牽引する東京二期会が、2026-2027シーズンのオペラ・ラインアップを発表。

“次の時代へとオペラを紡ぐ”をテーマに、世界初演・国際提携・名匠の再演が並ぶ注目のラインナップです。

■ 2026-2027 シーズン オペラ・ラインアップ

■東京二期会オペラ劇場公演ヴェルディ『運命の力』〈新制作〉【2026年9月】

国際文化交流の象徴――ヨーロッパの感性と日本の表現が交差する新たなヴェルディ

ボン歌劇場＆ウェールズ・ナショナル・オペラとの提携公演。

演出はナイトの称号を持つ名匠デヴィッド・パウントニー。

指揮は世界的巨匠リッカルド・ムーティの薫陶を受けた八嶋恵利奈。欧州を席巻する俊才の、これが日本オペラデビューになります。

ボン歌劇場とウェールズ・ナショナル・オペラとの提携公演

東京二期会オペラ劇場

ヴェルディ『運命の力』〈新制作〉

指揮：八嶋恵利奈

演出：デヴィッド・パウントニー

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

会場：新国立劇場 オペラパレス

公演日：2026年9月3日（木）18:00／4日（金）14:00／5日（土）14:00／6日（日）14:00

プッチーニ『ラ・ボエーム』〈ワールドプレミエ〉【2027年1月】

宮本亞門最新のオペラ――時代を超える青春と別れの物語の新制作世界初演

ミュージカル『レント』の原作としても知られるプッチーニの名作を、宮本亞門が初演出。

フランス・トゥール歌劇場首席客演指揮者クレリア・カフィエーロとともに、現代に響く“青春の光と影”を描きます。ワールドプレミエ公演です。

東京二期会オペラ劇場

プッチーニ『ラ・ボエーム』

〈ワールドプレミエ〉

指揮：クレリア・カフィエーロ

演出：宮本亞門

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

会場：

１.よこすか芸術劇場

２.新国立劇場 オペラパレス

公演日：

１.2027年1月 9日（土）18:00

２.2027年1月14日（木）18:00／15日（金）14:00／16日（土）14:00／17日（日）14:00

プッチーニ『蝶々夫人』【2027年5月】

半世紀を超えて受け継がれる「日本のバタフライ」

2023年に逝去した日本の名演出家・栗山昌良の代表作。

日本の美意識を象徴する舞台が、普遍の悲劇を新たな感動へと導きます。

東京二期会オペラ劇場

プッチーニ《蝶々夫人》

指揮：調整中

演出：栗山昌良

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

会場： 新国立劇場オペラパレス

公演日：2027年5月28日（金）18:00／

30日（日）14:00

■東京二期会コンチェルタンテ・シリーズシューマン『ゲーテの「ファウスト」の情景』【2026年12月】

ヴァイグレ×読響による、ロマン派精神の精華。

最高の音楽を圧倒的スペクタクルの照明と映像で体感する〈東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ〉最新作。『ばらの騎士』『サロメ』『タンホイザー』『パルジファル』に続く第5弾として、

セバスティアン・ヴァイグレが読売日本交響楽団を率い、

シューマンの超大作を壮麗なサウンドで描き出します。

〈東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ〉

シューマン『ゲーテの「ファウスト」の情景』

指揮：セバスティアン・ヴァイグレ

管弦楽：読売日本交響楽団

会場：東京芸術劇場 コンサートホール

公演日：2026年12月12日（土）14:00／

13日（日）14:00

■2026‐2027シーズン 全国ツアー公演ビゼー『カルメン』2025年東京二期会『カルメン』 (C)寺司正彦

2025年2月東京で誕生した、イリーナ・ブルック演出による新時代の『カルメン』。喝采を浴びたプロダクションが、新たに全国を回ります。

東京二期会オペラ

ビゼー『カルメン』

演出：イリーナ・ブルック

公演期間：2027年10月11月

■ 東京二期会 2026-2027シーズン オペラ・セット券 12月1日発売！

発売期間：2025年12月１日（月）～１２月２７日（金）

最大20%OFFで4公演（全国公演『カルメン』を除く）を通して楽しめる特別チケット。

さらに、新サービス「日程変更制度」もスタート。

観る自由・選ぶ自由を、あなたの手に。

■新制度「日程変更サービス（年間2回）」スタート（二期会オペラ愛好会限定）

2026-2027シーズンより、日程変更が可能な新サービスを開始。

年会費2,500円でご入会いただくと、各公演1回まで日程変更が可能となります。

（詳細は公式サイトをご確認ください）

2026-2027シーズン オペラ・セット券のご予約・お問い合わせ

二期会チケットセンター

TEL：03-3796-1831

（平日10:00～18:00／土曜10:00～15:00／日・祝休）

公式サイト：https:// nikikai.jp/

（本資料に掲載の内容は2025年11月4日現在の予定です。変更となる場合がございます。）