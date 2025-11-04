デザイナー・グラフィックリサーチャーの深地宏昌が個展「10 Years of Plotter Drawing」をMON GALLERY AND WINE BARにて開催

MON

MON (所在地：京都府京都市、運営：株式会社エコノシスデザイン 代表 中尾光孝) では、2025年11月22日（土）よりプロッターを用いた「Plotter Drawing（プロッタードローイング）」を中心に、新しいグラフィック表現の研究を行うデザイナー深地宏昌の個展を開催します。

本展は、プロッターを用いてデジタルとリアルの間に生まれる偶発的表現をつくり出す手法「Plotter Drawing（プロッタードローイング）」を、10年間にわたり探求してきた深地の節目の展示です。新作と旧作を織り交ぜ、これまでの軌跡を辿る構成となっています。

本展の見どころ

新作の「OnWood」シリーズは、グラデーション染めを施したヒノキの板に、プログラミングを用いた木目のグラフィックを描いた作品。自然が生み出した木目と、人の手によって作られた木目の重なりは、デジタルとリアルの境界を曖昧にし、有機と人工が共鳴する風景を生み出します。

OnWood series

さらに、本展では「SPUR」シリーズや「Poly & Arc」シリーズなど、絵筆や鉛筆、ボールペンなどの様々な筆材で描かれた作品も一堂に会し、プロッタードローイングの広がりと奥深さをご覧いただけます。

深地宏昌（ふかじひろまさ）プロフィール

SPUR seriesAGING seriesOnSteel seriesPoly & Arc series

デザイナー／グラフィック・リサーチャー（視覚表現研究者）

DIGRAPH主宰 https://digraph.jp(https://digraph.jp)

1990年大阪府生まれ。プロッター（ベクターデータを変換・出力する機器）を用いてデジタルとリアルの境界に生じる偶発的表現をつくり出す手法「Plotter Drawing（プロッタードローイング）」を軸に、新しいグラフィック表現の研究を行う。2023年より堀川淳一郎と共にクリエイティブスタジオ「DIGRAPH」を発足。カンヌライオンズ、ザ・ワン・ショー、ニューヨークTDC賞、D＆ADアワードなど受賞多数。

個展概要

会期：2025年11月22日（土）-12月7日（日）

作家在廊日：11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝）

会場：MON GALLERY AND WINE BAR

〒604-8325

京都府京都市中京区上一文字町285

https://mon.kyoto/

会場について

MON GALLERY AND WINE BAR

2002年の創業以来、京都を拠点に活動するデザイン事務所 株式会社エコノシスデザイン（代表 中尾光孝）が、2023年1月にオープンしたギャラリー兼ワインバー「MON（モン） ─ GALLERY AND WINE BAR」。 アート・工芸品・骨董品などの展示・販売を行う「ギャラリー」 と、多国籍のナチュラルワインが愉しめる「ワインバー」で構成されています。

築50年のビルの1階を改修して創られました。設計は、建築家の畑友洋氏が担当。塗装会社の倉庫・社員寮だったこの建物は、昔ながらのユニークな仕様が数多く残っていました。その独自性を活かしつつ、より洗練された空間へと昇華。俯瞰すると縦長の形になっており、手前にはギャラリー、その奥へと進むとワインバーがあります。

運営会社について

会社名：株式会社エコノシスデザイン

代表取締役：中尾 光孝

創業：2002年10月

資本金：3,000,000円

所在地：〒604 8325 京都市中京区上一文字町２８５

TEL：075-746-5002

MAIL：office@econosys.jp

URL：https://www.econosys.jp/