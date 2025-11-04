『ARC Raiders(R)』、世界同時発売直後からベストセラーリストに急浮上

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド、以下 Embark Studios）が手掛ける『ARC Raiders(R)』が、高いレビュースコア並びにプレイヤー指標を獲得していることをお知らせいたします。本作は、10月30日のリリース直後から、Steamの全世界売上ランキングで首位を維持するとともに、同プラットフォームのみで最大同時接続者35万4,836人を達成しました。Steamでは「非常に好評」の評価を獲得したほか、コンソール版でも多くのユーザーを獲得するなど、好調な滑り出しとなっています。

ネクソンのEmbark Studiosが手掛ける待望の2作目となるマルチプレイヤー・エクストラクション・アドベンチャーである本作は、PlayStation(R) 5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games Store、並びにクラウドストリーミングサービスNVIDIA(R) GeForce NOWにて、ダウンロード販売中です。

『ARC Raiders(R)』では、広大なPvPvEサンドボックスで、プレイヤー自身が物語を紡いでいきます。プレイヤーはならず者のガンマン「レイダー」として、崩壊した世界を舞台に危険な「アーク」マシン、敵対する他の「レイダー」、そして常に潜む奇襲の脅威の中を生き抜きます。緊張感あふれる戦闘と、謎とチャンスに満ちた広大な世界を探索しながら、プレイヤーは地上で資源を集め、地下居住区「スペランザ」に自らの拠点を築き上げていきます。

Embark Studiosは、新しいマップやマップ条件、ARCマシン、武器、クエストなどを含む2025年のロードマップも公開しました。

詳細は下記『ARC Raiders(R)』公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://arcraiders.com/en/

