推したくなる”味”がきっと見つかる「横浜地産地消月間キャンペーン」

海や港のイメージが強い横浜市ですが、農業産出額が県内第1位の農業が盛んな都市でもあります。横浜市では、多くの野菜が旬を迎える11月の地産地消月間に、県内最大規模の「横浜市の農業」についてPRしています。この取組の一環として、市民の皆様に楽しみながら横浜の「農」にふれていただくことを目的に、地産地消月間キャンペーンを実施します。

ご応募いただいた方の中から抽選で、横浜の農の魅力が詰まった賞品をプレゼントします。

皆様のご参加をお待ちしています！

１ 賞品

１.【はっしー賞】 横浜野菜食材を使ったうまいもん詰め合わせ！（５名様）

はっしー賞

・横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

横濱ビーフカレー（２点）

・株式会社よこはまグリーンピース

横浜やさいを楽しむ生ドレッシング 小松菜（１点）

・株式会社 ミツハシ

横浜お米スナック カレー味・ブラックペッパー味（各１点）

・苅部農園 野菜直売所「FRESCO（フレスコ）」

苅部葱じゃん（１点）

グルメプレゼンター はっしーさんがおすすめする、横浜の農産物を使用した加工品詰め合わせです！

※グルメプレゼンター はっしー（橋本 陽）さん プロフィール

お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、全国15,000軒以上を自腹で食べ歩く。

食に特化したSNS（@fallindebu）は総フォロワー数60万人超えで、TBS「ラヴィット！」本気肉調査隊やテレビ朝日「キッチンカー大作戦！」などにレギュラー出演中。

横浜出身で、横浜中華街やハマフェスで史上初のグルメ大使を務め、神奈川新聞では「神奈川の神グルメ」の連載もスタート。

食を通じて横浜から日本を元気にする活動をおこなっている。

２.【横浜エクセレンス賞】 横濱武道舞（米）＆試合観戦ペアチケット（５名様）

横浜エクセレンス賞

バスケットボール選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜武道館オリジナルの製品です。

美味しいお米で元気を補充して、アリーナで選手たちを全力応援しましょう！！

３.【横浜FC賞】 横浜FC応援米 （５名様）

横浜FC賞

サッカー選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜FCオリジナルの製品です。

応援米を食べて、選手たちに熱い声援を送ってください！！

４.イチゴ狩り ペアチケット（５組様）

横浜でイチゴ狩りをしませんか？

市内の２つの農園（くつろぎいちごハウス（都筑区）もしくは川戸ファーム（戸塚区））で新鮮なイチゴを味わえます！

５. 横浜野菜味わいセット（25名様）

冬の横浜の恵みを味わうチャンス！

横浜市内産の新鮮な冬野菜がたっぷりの「市内産農産物詰め合わせ」をご用意しました。

地元の畑で育った旬の味覚を、ご家庭でぜひお楽しみください。

２ 実施概要

【応募方法】

対象店舗で500円以上利用したレシートを入手し、横浜市電子申請・届出システムから応募

【店舗利用期間】

令和７年11月１日（土）～令和７年11月30日（日）

【応募期間】

令和７年11月１日（土）～令和７年12月７日（日）

【対象店舗】

１. よこはま地産地消サポート店 ２. ハマッ子直売所（JA横浜） ３. 横浜市庁舎直売 等

【その他】

当選確率UP方法や対象店舗詳細は、横浜市ホームページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/manabu/receipt.html

【協賛・協力】

協賛：横浜エクセレンス、横浜FC、株式会社ミツハシ 協力：横浜農業協同組合

■横浜農場とは

食や農に関わる多様な人たち、農畜産物、農景観など、横浜らしい農業全体を農場として見立てた言葉です。横浜市では、この「横浜農場」を使い、横浜の農業のPRを進めています。

問い合わせ先：横浜市みどり環境局 農業振興課

TEL:045-671-2606

MAIL:mk-tisantisho-news@city.yokohama.lg.jp