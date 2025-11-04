推したくなる”味”がきっと見つかる「横浜地産地消月間キャンペーン」
海や港のイメージが強い横浜市ですが、農業産出額が県内第1位の農業が盛んな都市でもあります。横浜市では、多くの野菜が旬を迎える11月の地産地消月間に、県内最大規模の「横浜市の農業」についてPRしています。この取組の一環として、市民の皆様に楽しみながら横浜の「農」にふれていただくことを目的に、地産地消月間キャンペーンを実施します。
ご応募いただいた方の中から抽選で、横浜の農の魅力が詰まった賞品をプレゼントします。
皆様のご参加をお待ちしています！
１ 賞品
１.【はっしー賞】 横浜野菜食材を使ったうまいもん詰め合わせ！（５名様）
はっしー賞
・横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
横濱ビーフカレー（２点）
・株式会社よこはまグリーンピース
横浜やさいを楽しむ生ドレッシング 小松菜（１点）
・株式会社 ミツハシ
横浜お米スナック カレー味・ブラックペッパー味（各１点）
・苅部農園 野菜直売所「FRESCO（フレスコ）」
苅部葱じゃん（１点）
グルメプレゼンター はっしーさんがおすすめする、横浜の農産物を使用した加工品詰め合わせです！
※グルメプレゼンター はっしー（橋本 陽）さん プロフィール
お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、全国15,000軒以上を自腹で食べ歩く。
食に特化したSNS（@fallindebu）は総フォロワー数60万人超えで、TBS「ラヴィット！」本気肉調査隊やテレビ朝日「キッチンカー大作戦！」などにレギュラー出演中。
横浜出身で、横浜中華街やハマフェスで史上初のグルメ大使を務め、神奈川新聞では「神奈川の神グルメ」の連載もスタート。
食を通じて横浜から日本を元気にする活動をおこなっている。
２.【横浜エクセレンス賞】 横濱武道舞（米）＆試合観戦ペアチケット（５名様）
横浜エクセレンス賞
バスケットボール選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜武道館オリジナルの製品です。
美味しいお米で元気を補充して、アリーナで選手たちを全力応援しましょう！！
３.【横浜FC賞】 横浜FC応援米 （５名様）
横浜FC賞
サッカー選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜FCオリジナルの製品です。
応援米を食べて、選手たちに熱い声援を送ってください！！
４.イチゴ狩り ペアチケット（５組様）
横浜でイチゴ狩りをしませんか？
市内の２つの農園（くつろぎいちごハウス（都筑区）もしくは川戸ファーム（戸塚区））で新鮮なイチゴを味わえます！
５. 横浜野菜味わいセット（25名様）
冬の横浜の恵みを味わうチャンス！
横浜市内産の新鮮な冬野菜がたっぷりの「市内産農産物詰め合わせ」をご用意しました。
地元の畑で育った旬の味覚を、ご家庭でぜひお楽しみください。
２ 実施概要
【応募方法】
対象店舗で500円以上利用したレシートを入手し、横浜市電子申請・届出システムから応募
【店舗利用期間】
令和７年11月１日（土）～令和７年11月30日（日）
【応募期間】
令和７年11月１日（土）～令和７年12月７日（日）
【対象店舗】
１. よこはま地産地消サポート店 ２. ハマッ子直売所（JA横浜） ３. 横浜市庁舎直売 等
【その他】
当選確率UP方法や対象店舗詳細は、横浜市ホームページをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/manabu/receipt.html
【協賛・協力】
協賛：横浜エクセレンス、横浜FC、株式会社ミツハシ 協力：横浜農業協同組合
■横浜農場とは
食や農に関わる多様な人たち、農畜産物、農景観など、横浜らしい農業全体を農場として見立てた言葉です。横浜市では、この「横浜農場」を使い、横浜の農業のPRを進めています。
問い合わせ先：横浜市みどり環境局 農業振興課
TEL:045-671-2606
MAIL:mk-tisantisho-news@city.yokohama.lg.jp