推したくなる”味”がきっと見つかる「横浜地産地消月間キャンペーン」

横浜市

海や港のイメージが強い横浜市ですが、農業産出額が県内第1位の農業が盛んな都市でもあります。横浜市では、多くの野菜が旬を迎える11月の地産地消月間に、県内最大規模の「横浜市の農業」についてPRしています。この取組の一環として、市民の皆様に楽しみながら横浜の「農」にふれていただくことを目的に、地産地消月間キャンペーンを実施します。


ご応募いただいた方の中から抽選で、横浜の農の魅力が詰まった賞品をプレゼントします。


皆様のご参加をお待ちしています！



１　賞品


１.【はっしー賞】　横浜野菜食材を使ったうまいもん詰め合わせ！（５名様）


はっしー賞

・横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ


　横濱ビーフカレー（２点）　


・株式会社よこはまグリーンピース　


　横浜やさいを楽しむ生ドレッシング 小松菜（１点）　


・株式会社 ミツハシ　


　横浜お米スナック　カレー味・ブラックペッパー味（各１点）　


・苅部農園 野菜直売所「FRESCO（フレスコ）」　


　苅部葱じゃん（１点）



グルメプレゼンター　はっしーさんがおすすめする、横浜の農産物を使用した加工品詰め合わせです！


※グルメプレゼンター　はっしー（橋本 陽）さん プロフィール


お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、全国15,000軒以上を自腹で食べ歩く。


食に特化したSNS（@fallindebu）は総フォロワー数60万人超えで、TBS「ラヴィット！」本気肉調査隊やテレビ朝日「キッチンカー大作戦！」などにレギュラー出演中。


横浜出身で、横浜中華街やハマフェスで史上初のグルメ大使を務め、神奈川新聞では「神奈川の神グルメ」の連載もスタート。


食を通じて横浜から日本を元気にする活動をおこなっている。


２.【横浜エクセレンス賞】　横濱武道舞（米）＆試合観戦ペアチケット（５名様）


横浜エクセレンス賞

バスケットボール選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜武道館オリジナルの製品です。


美味しいお米で元気を補充して、アリーナで選手たちを全力応援しましょう！！


３.【横浜FC賞】　横浜FC応援米　（５名様）


横浜FC賞

サッカー選手が田植えと収穫をした、横浜市産のブランド米「はるみ」で作った横浜FCオリジナルの製品です。


応援米を食べて、選手たちに熱い声援を送ってください！！


４.イチゴ狩り ペアチケット（５組様）



横浜でイチゴ狩りをしませんか？


市内の２つの農園（くつろぎいちごハウス（都筑区）もしくは川戸ファーム（戸塚区））で新鮮なイチゴを味わえます！


５. 横浜野菜味わいセット（25名様）



冬の横浜の恵みを味わうチャンス！


横浜市内産の新鮮な冬野菜がたっぷりの「市内産農産物詰め合わせ」をご用意しました。


地元の畑で育った旬の味覚を、ご家庭でぜひお楽しみください。


２　実施概要


【応募方法】　


対象店舗で500円以上利用したレシートを入手し、横浜市電子申請・届出システムから応募


【店舗利用期間】　


令和７年11月１日（土）～令和７年11月30日（日）


【応募期間】　


令和７年11月１日（土）～令和７年12月７日（日）


【対象店舗】　


１.　よこはま地産地消サポート店　２.　ハマッ子直売所（JA横浜）　 ３.　横浜市庁舎直売　等


【その他】　


当選確率UP方法や対象店舗詳細は、横浜市ホームページをご確認ください。


https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/manabu/receipt.html






【協賛・協力】


　協賛：横浜エクセレンス、横浜FC、株式会社ミツハシ　協力：横浜農業協同組合


■横浜農場とは

食や農に関わる多様な人たち、農畜産物、農景観など、横浜らしい農業全体を農場として見立てた言葉です。横浜市では、この「横浜農場」を使い、横浜の農業のPRを進めています。






問い合わせ先：横浜市みどり環境局　農業振興課


TEL:045-671-2606


MAIL:mk-tisantisho-news@city.yokohama.lg.jp