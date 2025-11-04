BULLが贈る、この冬だけの特別カラー！セラミックシャフト “BULL Xmas Edition”発売開始！
トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、2025年のホリデーシーズンに向け、数量限定で限定デザインのセラミックシャフトを発売いたします。
※画像はイメージです
■ホリデーシーズンを彩る特別デザイン
今回の限定モデルは、シャフト部分にクリスマスの赤、スリーブ部分にBULLの黒、エンドキャップにはラスタカラーをアクセントとして融合。
クリスマスの華やかさと、ラスタカラーを掛け合わせた、これまでにないBULLオリジナルデザインとなっています。
JPA（日本パワーリフティング協会）規格仕様。
■製品概要
商品名：セラミックシャフト “BULL Xmas Edition”
販売開始日：2025年11月4日（火）より販売開始 ※商品は12月22日（月）から随時発送
価格：79,800円（税・サーチャージ込）
限定数量：50本（なくなり次第終了）
購入方法：オンラインストア(https://store.zaoba.co.jp/)またはオンラインストア内のチャットbot、お問い合わせ(https://store.zaoba.co.jp/pages/contact)等からご連絡ください
オンラインストア内チャットbotは、画面右下に表示されます
＜株式会社ザオバについて＞
事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。
プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。
取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine
会社名：株式会社ザオバ
本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1
TEL：043-305-0212
オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/
X：https://twitter.com/BULL_ZAOBA
instagram：https://www.instagram.com/bull_training/