楽天市場RPP自動最適化に備える　ECマスターズが「ECGOプラン強化キャンペーン」を年末まで開催

EC事業者向けの会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（以下、当社）は、EC事業者様の事業成長を支援するため、「ECGOプラン強化キャンペーン」(https://www.ec-masters.club/p/ecgoplan_2025campaign)を2025年11月1日より開始いたします。

このキャンペーンは、当社が提供する「RAT」「サポートレター」「ECマスターズ動画」の機能を、2025年12月31日までの期間限定で、ECGOプランにてご利用いただけるものです。

■ 「ECGOプラン」について

「ECGOプラン」は、ECマスターズクラブの「ベーシックステージ」相当のツールを、単体で利用できる新たなサブスクリプションプランです。

Google Chrome拡張機能を追加するだけで、楽天市場をはじめとする主要ECモールでの業務が劇的に効率化。

データ分析から広告運用、日々のルーチン作業の自動化まで、ワンクリックでサポートします。

＜ 主な機能＞

検索対策：上位表示の商品やキーワードを分析し、検索対策を効率化

作業効率UP：CSV・バナーの予約アップロードなど日常業務を自動化

RPP対策：売上・広告・クーポンの成果を一元管理し、無駄な広告費を削減

※グリニッジ社提供のツール（らくらくーぽん、らくらくフォロー、IMG-UP、LSEG）は対象外。

■ 「ECGOプラン強化キャンペーン」概要

本キャンペーンでは、通常は利用対象外の「RAT」「サポートレター」「ECマスターズ動画」機能を特別に開放。

さらに、初月はお試し価格500円（税込）でご利用いただけます。

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～12月31日（水）

利用料金：登録月は500円（税込）、翌月以降は月額11,000円（税込）

申込方法：公式サイトよりどなたでもお申し込み可能（紹介不要）

解約について：当月末までの解約申請で、翌月末をもって解約完了

▶ECGOプランの詳細・お申し込みはこちら(https://www.ec-masters.club/p/ecgoplan_2025campaign)

背景・目的

2025年11月1日より、楽天市場における広告運用サービス「RPP（Rakuten Product Ads）」が自動最適化機能へ完全移行します。これに伴い、最低入札金額が従来の10円から20円へ引き上げられることが発表されており、ショップオーナーにとって広告コスト増加や運用戦略の見直しが求められる状況となっています。

この仕様変更を受け、無駄な広告費の削減や作業工数の軽減を希望する店舗が増加しており、ECマスターズにも10月以降、RPP自動最適化に関するお問い合わせが急増しています。

特に、楽天市場を運営する多くのショップオーナーが新仕様への対応や成果維持に不安を感じており、「効率的な広告運用」と「確実な成果の可視化」へのニーズが高まっているのが現状です。

こうした背景から、ECGOプランでは広告運用の最適化と日々の作業効率化を同時に実現し、変化するECモール環境に柔軟に対応できる体制を支援しています。

■ コメント

「ECGOプラン」は、ECマスターズのノウハウを詰め込んだツール群をより多くの事業者様に体験していただくための新たな取り組みです。

年末商戦を迎えるこのタイミングで、日々の運営業務を“自動化・可視化”することで、ショップの売上最大化に貢献できればと考えています。

（日本ECサービス株式会社 代表取締役清水 将平 ）

■ 本件に関するお問い合わせ

日本ECサービス株式会社

お問い合わせフォーム：https://ec-masters.co.jp/request/