「愛の家小規模多機能型居宅介護大阪松」のご利用者、『NISHINARI YOSHIO ファッションショー』にモデル出演

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、メディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄／以下、当社）が運営する「愛の家小規模多機能型居宅介護大阪松」（大阪・大阪市）のご利用者が、2025年10月4日（土）に開催された『NISHINARI YOSHIO いのち輝く未来社会のためのファッションショー』にモデルとして出演したことをお知らせいたします。

■出演の経緯とご利用者の声

本ファッションショーは、大阪・西成を拠点に、美術家と地域の高齢女性との共同制作によるファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」が開催したものです。「いのち輝く未来社会」をテーマに掲げ、年齢、性別、国籍などを超えた多様なバックグラウンドを持つ人々がモデルとして登場。

このたび、ショーの趣旨に賛同し、10年以上kioku手芸館「たんす」に通う「愛の家小規模多機能型居宅介護大阪松」のご利用者などがモデルとして出演する運びとなりました。ご利用者は、プロによるヘアメイクと「NISHINARI YOSHIO」の個性豊かな衣装を身にまとい、ご家族やスタッフ、多くの観客が見守る中、堂々とランウェイを歩かれました。

出演されたご利用者からは、「めっちゃ緊張したけど、楽しかったわ」「こんな経験させてもらって、ありがとう」といった喜びの声が聞かれました。普段とは違う特別な体験を通じて、ご本人の笑顔を引き出せた一日となりました。

■担当者のコメント（愛の家小規模多機能型居宅介護大阪松 ホーム長 竹島）

小規模多機能型居宅介護は、地域密着型のサービスです。 当事業所では、24時間365日、ご利用者のニーズに合わせた「通い」「訪問」「泊り」の3つの介護サービスを組み合わせて提供しています。

これまで、サービスのご利用者のみならず、地域の皆さまに貢献できるよう、より多くの方々と関わりを持ち続けられるようにしたいと考えながら運営してきました。 また、ご利用者お一人おひとりの「その方らしさ」を大切にし、社会とのつながりを持ち続けていただけるようなケアを実践しています。 今回のファッションショーへの参加は、年齢や心身の状態に関わらず、誰もが主役として輝ける社会の実現に向けた素晴らしい機会となりました。今後も、ご利用者の皆さまが生きがいを感じ、輝き続けられるような取り組みを行っていきます。

ご利用者がハギレと刺し子で制作したポンチョをまとうホーム長 竹島（右）

■愛の家小規模多機能型居宅介護大阪松

所在地：〒557-0034 大阪府大阪市西成区松1-8-32

HP：https://mcs-ainoie.com/search/osaka/osakashi/st003/

■NISHINARI YOSHIOについて

美術家の西尾美也と大阪市西成区山王にあるkioku手芸館「たんす」 に集まる地域の女性たちとの共同制作により、2018年に立ち上げた西成発のファッションブランド。地域の女性たちによる予想を裏切るアレンジや発想の飛躍、西尾が考えるイメージとの齟齬など、予期せぬズレをコンセプトの一つに、作業着=日常を生きるための服を提案している。NISHINARI YOSHIOの商品は、「身近な人を想定し、その人への思いやり」や「自分の人生を表す最後に着たい3着」をデザインするといった西尾からメンバーに出されるお題から生まれたもの。「たんす」に集まる不要になった生地を活用し、1点ごとに布違いで制作していることも特徴のひとつである。

URL：https://tansu.brk-collective.net/nyshow25/

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、認知症高齢者対応のグループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国370以上の介護事業所を運営しています。海外では、中国を中心に有料老人ホームの運営や開発コンサルティング等の事業を展開。



「認知症を超える。」をブランドメッセージとし、認知症のある方も誰もがその方らしく当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,200名（2024年9月期）

売上高：396億円（2024年9月期）

拠点：日本国内33都道府県372事業所（2025年10月1日現在）

海外（中国）16棟（2025年6月30日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開