生成AI活用の新ツール　「AI Ninja」が誕生！ TTDCが企業知財業務を支えます

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長執行役員：香川 佳之／以下、当社）は、2025年11月４日に生成AIを活用した知財業務支援DXツールである「AI Ninja（エーアイ・ニンジャ）」をリリースいたします。

「AI Ninja」は、これまで当社が提供してきた知財業務支援DXツール「swimy」の機能を継承し、TTDCの完全子会社である株式会社AI Samuraiが展開する「AI Samurai ZERO」「AI Samurai ONE」とのシナジーを図ることで、シリーズ化された新ブランドとして生まれ変わります。

今後は、「AI Samuraiシリーズ」の一員として、「AI Samurai ZERO」「AI Samurai ONE」とともに、より高度な知財業務支援を実現してまいります。

「AI Samuraiツール」とのシリーズ化について

「AI Ninja」は、「AI Samurai ZERO/ONE」の互いの強みを活かした統一ブランドとして、パッケージ構成を基本とした提供を行っていきます。「AI Ninja」は“調査・解析から発明提案まで”を中心に、「AI Samurai」は“権利化(明細書作成および中間対応）から特許庁提出書類作成まで”を中心に機能融合していきます。

今後は、私たちが強みとして参りました自動車業界技術の知見に加え、お客様のご要望・ご期待に沿えるツールとするべく、更なる機能向上をしていきます。