高級車レンタカー「SAMURAI RENT-A-CAR」お得な6時間プランを新設

株式会社SAMURAI

超高級車に特化したレンタカーサービスを展開する株式会社SAMURAI（本社：神奈川県横浜市都筑区）は、2025年11月1日（金）より新たに「6時間プラン」の提供を開始いたします。ユーザー様からの「短時間で気軽に超高級車を体験したい」とのご要望に応える形で、様々なシーンでのご利用に適したプランを実現いたしました。

フェラーリF355、マクラーレン570S Spider、ロールスロイス ゴースト、ランボルギーニ ウラカンなど、総額2億円超えの希少車両を、より手軽にお楽しみいただけます。

6時間パック

【6時間プランの特徴】

1. リーズナブルな料金設定

従来の1泊2日プランと比較して、最大40%お得にご利用いただけます。 短時間の特別な体験を、より手軽な価格でご提供します。

2. 柔軟な利用時間

9:00～21:00の間で6時間以内であれば、お客様のご希望に合わせた時間帯でご利用可能です。 近場へのドライブ、記念撮影、ビジネスシーンでのご利用に最適です。

3. 充実の車両ラインナップ

全12台の超高級車から、お好みの車両をお選びいただけます。

4. 走行距離制限

1日あたり150kmの走行制限はそのまま適用されます。 ※超過分は別途料金が発生します。

【6時間プラン料金一覧】

⚫︎東京営業所

【Luxury】クラス

Rolls-Royce Ghost(ロールスロイス ゴースト) \135,000～

(通常当日\270,000から\135,000割引)

【Super Sport/S】クラス

Lamborghini Huracan Spider

(ランボルギーニ ウラカン スパイダー) \125,000～

(通常当日\250,000から\125,000割引)

【Super Sport/A】クラス

McLaren 570S Spider

(マクラーレン 570S スパイダー) \110,000～

(通常当日\220,000から\110,000割引)

Ferrari F355(フェラーリ F355) \110,000～

(通常当日\220,000から\110,000割引)

【Sport/A】クラス

Aston Martin DB9 Mansory

(アストンマーティン DB9 マンソリー) \70,000～

(通常当日\140,000から\70,000割引)

【Sport/B】クラス

Aston Martin V8 Vantage

(アストンマーティン V8 ヴァンテージ) \60,000～

(通常当日\120,000から\60,000割引)

Mercedes-AMG GT(メルセデスAMG GT): 当日\60,000～

(通常当日\120,000から\60,000割引)

【Elegant】クラス

Jaguar XJ-Sovereign(ジャガー XJ ソブリン): 当日\25,000～

(通常当日\35,000から\10,000割引)

⚫︎熊本営業所

【Sport/S】クラス

Aston Martin DB9(アストンマーティン DB9) \75,000～

(通常当日\150,000から\75,000割引)

【Sport/A】クラス

Maserati GranCabrio(マセラティ グランカブリオ) \70,000～

(通常1泊\140,000から\70,000割引)

【Sport/B】クラス

Porsche 911 Carrera 4

(ポルシェ 911 カレラ4) \60,000～

(通常1泊\120,000から\60,000割引)

※記載料金は6時間プランの当日料金です。

※配車(\8,000)、記憶(\8,000)、ナイトリターン(\8,000)等のオプション料金は別途発生します。

※車両や時期により料金が異なる場合がございます。

【6時間プランご予約方法】

ステップ1: ご希望の日時を設定(6時間以内)

ステップ2: 車種を選択

ステップ3: オプション選択

選択いただいた車種クラスの割引オプションをお選びください

例: GHOSTをお選びいただいた場合 → 「【Luxury】6時間プラン」

ステップ4: ご予約内容確認へ

※割引率はクラスによって異なります。

【ご利用シーン】

記念日・サプライズ: 誕生日や記念日の特別なドライブに

撮影・コンテンツ制作: SNS投稿、YouTube動画、プロモーション撮影に

ビジネスシーン: 重要な商談やクライアント接待に

近場への観光: 箱根、湘南などへの日帰りドライブに

試乗体験: 購入検討中の車両を実際に体験

【利用条件】

年齢：満26歳以上

免許：普通自動車免許取得から3年以上経過

予約：72時間前までのオンライン予約・決済必須

本人確認：運転免許証の提示必要

国際免許対応：ジュネーブ条約加盟国の国際免許証対応

【予約方法】

公式予約サイト：https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai

電話予約：045-577-0692（10:00～19:00）

【東京・横浜拠点】

所在地：東京都港区神谷町（詳細住所は予約確定時にご案内）

営業時間：9:00～19:00

対応エリア：東京都、神奈川県

配車対応：東京駅、品川駅、新横浜駅、主要ホテル等

【熊本拠点】

所在地：熊本県熊本市東区（熊本空港近郊・詳細住所は予約確定時にご案内）

営業時間：9:00～19:00

対応エリア：熊本県熊本市

配車対応：熊本空港、熊本駅、熊本市内主要ホテル等

【会社概要】

商号：株式会社SAMURAI

所在地：〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町853-1

事業内容：高級輸入車レンタカー事業、輸入車販売・整備事業

許可番号：自家用自動車有償貸渡業

公式サイト：https://samurai-auto.co.jp/

レンタカーHP：https://samurai-rentacar.studio.site/

予約サイト：https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai

【お問い合わせ】

株式会社SAMURAI レンタカー広報担当

電話：045-577-0692

FAX：045-577-0693

EMAIL：samurai.supercar@gmail.com

受付時間：平日10:00～18:00

※取材・撮影のご依頼、車両の詳細画像・動画素材のご提供も承っております。

