高級車レンタカー「SAMURAI RENT-A-CAR」お得な6時間プランを新設

写真拡大 (全9枚)

株式会社SAMURAI

超高級車に特化したレンタカーサービスを展開する株式会社SAMURAI（本社：神奈川県横浜市都筑区）は、2025年11月1日（金）より新たに「6時間プラン」の提供を開始いたします。ユーザー様からの「短時間で気軽に超高級車を体験したい」とのご要望に応える形で、様々なシーンでのご利用に適したプランを実現いたしました。



フェラーリF355、マクラーレン570S Spider、ロールスロイス ゴースト、ランボルギーニ ウラカンなど、総額2億円超えの希少車両を、より手軽にお楽しみいただけます。



6時間パック

【6時間プランの特徴】


1. リーズナブルな料金設定


従来の1泊2日プランと比較して、最大40%お得にご利用いただけます。 短時間の特別な体験を、より手軽な価格でご提供します。



2. 柔軟な利用時間


9:00～21:00の間で6時間以内であれば、お客様のご希望に合わせた時間帯でご利用可能です。 近場へのドライブ、記念撮影、ビジネスシーンでのご利用に最適です。



3. 充実の車両ラインナップ


全12台の超高級車から、お好みの車両をお選びいただけます。



4. 走行距離制限


1日あたり150kmの走行制限はそのまま適用されます。 ※超過分は別途料金が発生します。


【6時間プラン料金一覧】

⚫︎東京営業所


【Luxury】クラス


Rolls-Royce Ghost(ロールスロイス ゴースト) \135,000～


(通常当日\270,000から\135,000割引)



【Super Sport/S】クラス



Lamborghini Huracan Spider


(ランボルギーニ ウラカン スパイダー) \125,000～


(通常当日\250,000から\125,000割引)





【Super Sport/A】クラス



McLaren 570S Spider


(マクラーレン 570S スパイダー) \110,000～


(通常当日\220,000から\110,000割引)







Ferrari F355(フェラーリ F355) \110,000～


(通常当日\220,000から\110,000割引)






【Sport/A】クラス



Aston Martin DB9 Mansory


(アストンマーティン DB9 マンソリー) \70,000～


(通常当日\140,000から\70,000割引)






【Sport/B】クラス



Aston Martin V8 Vantage


(アストンマーティン V8 ヴァンテージ) \60,000～


(通常当日\120,000から\60,000割引)






Mercedes-AMG GT(メルセデスAMG GT): 当日\60,000～


(通常当日\120,000から\60,000割引)







【Elegant】クラス



Jaguar XJ-Sovereign(ジャガー XJ ソブリン): 当日\25,000～


(通常当日\35,000から\10,000割引)






⚫︎熊本営業所



【Sport/S】クラス


Aston Martin DB9(アストンマーティン DB9) \75,000～


(通常当日\150,000から\75,000割引)



【Sport/A】クラス


Maserati GranCabrio(マセラティ グランカブリオ) \70,000～


(通常1泊\140,000から\70,000割引)



【Sport/B】クラス



Porsche 911 Carrera 4


(ポルシェ 911 カレラ4) \60,000～


(通常1泊\120,000から\60,000割引)






※記載料金は6時間プランの当日料金です。


※配車(\8,000)、記憶(\8,000)、ナイトリターン(\8,000)等のオプション料金は別途発生します。


※車両や時期により料金が異なる場合がございます。



【6時間プランご予約方法】


ステップ1: ご希望の日時を設定(6時間以内)



ステップ2: 車種を選択



ステップ3: オプション選択



選択いただいた車種クラスの割引オプションをお選びください



例: GHOSTをお選びいただいた場合 → 「【Luxury】6時間プラン」



ステップ4: ご予約内容確認へ



※割引率はクラスによって異なります。



【ご利用シーン】


記念日・サプライズ: 誕生日や記念日の特別なドライブに


撮影・コンテンツ制作: SNS投稿、YouTube動画、プロモーション撮影に


ビジネスシーン: 重要な商談やクライアント接待に


近場への観光: 箱根、湘南などへの日帰りドライブに


試乗体験: 購入検討中の車両を実際に体験



【利用条件】


年齢：満26歳以上


免許：普通自動車免許取得から3年以上経過


予約：72時間前までのオンライン予約・決済必須


本人確認：運転免許証の提示必要


国際免許対応：ジュネーブ条約加盟国の国際免許証対応



【予約方法】


公式予約サイト：https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai
電話予約：045-577-0692（10:00～19:00）



【東京・横浜拠点】


所在地：東京都港区神谷町（詳細住所は予約確定時にご案内）
営業時間：9:00～19:00
対応エリア：東京都、神奈川県
配車対応：東京駅、品川駅、新横浜駅、主要ホテル等



【熊本拠点】


所在地：熊本県熊本市東区（熊本空港近郊・詳細住所は予約確定時にご案内）
営業時間：9:00～19:00
対応エリア：熊本県熊本市
配車対応：熊本空港、熊本駅、熊本市内主要ホテル等


【会社概要】


商号：株式会社SAMURAI
所在地：〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町853-1
事業内容：高級輸入車レンタカー事業、輸入車販売・整備事業
許可番号：自家用自動車有償貸渡業
公式サイト：https://samurai-auto.co.jp/
レンタカーHP：https://samurai-rentacar.studio.site/


予約サイト：https://reserve.rentacar-samurai.jp/samurai



【お問い合わせ】


株式会社SAMURAI レンタカー広報担当
電話：045-577-0692


FAX：045-577-0693
EMAIL：samurai.supercar@gmail.com
受付時間：平日10:00～18:00


※取材・撮影のご依頼、車両の詳細画像・動画素材のご提供も承っております。



【SNS】


◆公式LINE


https://line.me/R/ti/p/@185zxzpb


◆X @samuraisupercar


https://x.com/samuraisupercar


◆Instagram ＠samurai_rentacar


https://www.instagram.com/samurai_rentacar/


◆Facebook


https://www.facebook.com/61579639588433


◆Tiktok @samurai.supercar


https://www.tiktok.com/@samurai.supercar


◆YouTube


https://www.youtube.com/@SAMURAI_RENT-A-CAR/