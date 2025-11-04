チエル、第51回 全日本教育工学研究協議会全国大会 茨城つくば大会に出展

チエル株式会社

学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦）は、2025年11月14日（金）～15日（土）に開催される第51回 全日本教育工学研究協議会全国大会 茨城つくば大会に出展することをお知らせいたします。

当社は「子どもたちの未来のために、世界中の先生の授業をICTで支える」を企業理念に掲げ、教育現場に特化したICTソリューションを提供してまいりました。現在、GIGAスクール構想のもとで一人一台端末が普及し、教育の情報化は新たなフェーズへと移行しています。第51回全日本教育工学研究協議会全国大会 茨城つくば大会 のテーマである「つくばから発信！ 未来を創造する次世代の学び」は、この変化に対応し、ICTを効果的に活用した「次世代の学び」をどのように実現していくかという、現在の教育現場における重要な課題と強く共鳴するものです。

当社は、本大会への出展を通じて、「未来を創造する次世代の学び」の実現に貢献し、すべての子どもたちが可能性を最大限に伸ばせる教育環境づくりを、今後も強力に支援してまいります。

■ 出展の目的

最新ソリューションの提案

学校現場の課題の一つとされる「働き方改革」や「ネットワーク環境の改善」、「データ利活用」等の解決を支援するソリューションを複数展示いたします。学校現場固有の課題や環境に沿ったご提案を実現します。

教育ICTにおけるパートナーシップの強化

教育の情報化を推進する様々な関係者との連携を深め、より実効性の高い教育環境の整備に向けたパートナーシップの強化を図ります。

■ 主な出展ソリューション

本展示会では、当社の柱となる以下のソリューションを中心に展示・デモンストレーションを実施し、その実効性の高さを訴求いたします。

製品名：校務・学びのDXを支援 『らくらく先生ツール(https://www.chieru.co.jp/products/system/rakuraku-teacher/)』『らくらく授業ツール(https://www.chieru.co.jp/products/system/rakuraku-tool/)』

特長：学校現場の働き方改革を支援するツールを合計50種類提供。Google のツールをさらに便利にし、「あったらいいな」「できたらいいな」を実現します。

製品名：無線通信可視化・安定化ソリューション 『Tbridge(R) エッジキャッシュ機能搭載モデル(https://product.chieru.co.jp/tbridge/tbridge/)』

特長：『Tbridge(R)』はネットワークの環境を改善するソリューションです。同エッジキャッシュモデルはデジタルコンテンツを一時保存（キャッシュ）することで、インターネットの通信量を軽減できる新モデルです。

製品名：協働学習支援ツール 『InterCLASS(R) Advance(https://product.chieru.co.jp/interclass/interclass-advance/)』

特長：Google Workspace for Education と連携。画面共有や一斉配信、個別指導などの機能で、教師と学習者の双方向コミュニケーションをスムーズにします。

製品名：運用支援ツール 『InterCLASS(R) Console Support(https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-console-support/)』

特長：管理者の負担を軽減。Google 管理コンソールと連携して、教育委員会と学校で役割分担したアカウントの運用管理や、クラスの一括設定などを簡単に行える機能拡張ツールです。

製品名：Webフィルタリングツール 『InterCLASS(R) Filtering Service(https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-console-support/)』

特長：インターネット上の有害サイトを高精度にブロックして安全なインターネット環境を実現します。ダッシュボードオプションによりログを活用したデータ利活用も実現します。

■第51回 全日本教育工学研究協議会全国大会 茨城つくば大会



＜開催概要＞

開催日程 ：2025年11月14日（金）～11月15日（土）

開催場所 ：茨城県 つくば国際会議場

主催 ：日本教育工学協会(JAET)

共催 ：いばらきコンピュータ活用教育ネットワーク、つくば市教育委員会

一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）

公式HP ：https://smartconf.jp/content/jaet2025/

＜出展概要＞

当社は、つくば国際会議場の企業展示エリアにて、展示しております。是非お立ち寄りください。

展示日程 ：11月14日（金）12:30～17:00

11月15日（土） 9:00～15:30

【会社概要】

会社名 ：チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号：3933】

代表者 ：代表取締役 川居 睦

本社所在地 ：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F

設立 ：1997年10月1日

資本金 ：3.36億円

事業内容 ：教育ICT事業

ホームページ：https://www.chieru.co.jp

「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。

