「信長デイトナ」プロジェクト・FiNANCiE応援キャンペーン本日11/4(火)23:59終了

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川全）は、FiNANCiE上で実施中の「信長デイトナ」コミュニティ応援キャンペーンが、本日2025年11月4日（火）23:59に終了することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、コミュニティ参加を通じてプロジェクトを応援していただいた方へ、デジタルアイテム（トークン）を配布するもので、歴史的価値を持つヴィンテージ資産「信長デイトナ」を起点としたコミュニティ形成を目的としています。

■キャンペーン概要

■コミュニティ応援キャンペーン（本日終了）

FiNANCiE公式Xにて実施中の「信長デイトナ」コミュニティ応援キャンペーンが、

本日2025年11月4日（火）23:59に終了します。

▼参加方法（FiNANCiE公式X投稿に準拠）

１.対象投稿をリポスト＆いいね

２.コメント欄に「信長デイトナ」と入力

３.自動返信の応募フォームからエントリー

※１.～２.を満たした方のみ３.が届きます

参加者全員に、コミュニティ応援の証となるトークンを配布いたします。

参加はこちらから :https://x.com/financie_jp/status/1983383305186881975

既にFiNANCiEを登録されている方も、まだの方も、この機会にぜひご登録しご参加ください！

なお本プロジェクトでは、11月下旬頃にファンディング開始を予定しております。

詳細はFiNANCiEコミュニティおよび公式SNS等にて随時ご案内いたします。

本プロジェクトでは、ヴィンテージ資産を起点としたコミュニティ形成と体験価値の創出を進めており、今後もデジタル・リアル双方で取り組みを拡大してまいります。

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業ほか

公式サイト(https://www.9631.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クロスワン 信長デイトナ・TimeShelf事業部

担当：前田

TEL：03-5986-1118

公式X(https://x.com/nobunagadaytona)

公式Instagram(https://www.instagram.com/nobunagadaytona/)

TimeShelf公式サイト(https://timeshelf.studio.site/)