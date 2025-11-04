ニジゲンノモリを会場に世界中のコスプレイヤーが集結！ 『淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』 ニジゲンノモリを会場に2025年12月20日（土）開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内にある、アニメやゲーム、映画など二次元コンテンツの世界観を実体験できるアニメパーク「ニジゲンノモリ」は、日本と世界各国のコスプレイヤーたちの交流、および日本の二次元コンテンツの認知拡大を目的とし、毎年No,1のコスプレーヤーを決定するイベント「世界コスプレサミット」を開催する株式会社WCSが主催するコスプレイベント『淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』のイベント会場として協力することが決定いたしました。
本イベントは、世界中のコスプレイヤーたちが一度に集結する大型イベント『世界コスプレサミット』が協力し、アニメパーク「ニジゲンノモリ」が提供する自然×テクノロジーでニジゲンコンテンツの世界観を再現した空間の中で、コスプレを楽しむことができます。広大な自然が広がる「大きな芝生広場」をはじめ、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」の各アトラクション内でも撮影が可能！
大自然に囲まれた、淡路島でしか再現できない、あの作品、あのキャラクターのワンシーンと、憧れの姿になりきって、忘れられない1日を楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333464&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333464&id=bodyimage2】
■『淡路島COSPLAY ～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』概要
開催日：
2025年12月20日（土）
開催時間：
10:00～17:00（更衣室利用）
会場：
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」（兵庫県淡路市楠本2425-2）
主催：株式会社WCS
協力：株式会社ニジゲンノモリ
※チケット販売に関しては、後日詳細を発表いたします。
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。
「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。
■「世界コスプレサミット」について
「世界コスプレサミット（WCS）」は、2003年に名古屋で誕生した世界最大級のコスプレイベントです。現在では世界40か国・地域以上が参加し、世界各地の代表コスプレイヤーが日本に集結。名古屋市を中心に、栄オアシス21・大須商店街・愛知芸術文化センターなどで開催され、国境・言語・文化を超えた「コスプレによる国際交流」を推進しています。2025年には第23回目を開催し、世界的なポップカルチャーの祭典として進化を続けています。
公式サイト：https://worldcosplaysummit.jp/
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
