民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバーでSHIBUKIアーティストの大下倉和彦がオーストラリアのシドニーおよびその近郊のパークス天文台でSHIBUKIアートパフォーマンスを実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））のグループメンバーで株式会社高蔵代表・SHIBUKIアーティストの大下倉和彦氏は、オーストラリアのシドニーで行われた国際宇宙会議（IAC 2025）に参加するために滞在したシドニーおよびその近郊の街パークスで、2025年9月30日、10月1、2、４日にそれぞれSHIBUKIアートパフォーマンスを披露しました。
SHIBUKIアーティスト大下倉氏は、2025年9月30日と10月1日に国際宇宙会議（IAC 2025）の展示エリア内にて、そして同年10月2日にシドニー市内Shark Hotelで行われた「ユーリーズナイト」で、さらに同年10月4日にはシドニー近郊の街パークスを訪問し、映画「月のひつじ（洋画名：THE DISH）」の舞台となったパークス天文台前にてそれぞれSHIBUKIアートパフォーマンスを行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage4】
大下倉氏は2022年にフランスのパリで開催された国際宇宙会議（IAC 2022）、エッフェル塔前、ユーリーズナイトのパーティー会場で、そして2024年にはイタリアのミラノで開催された国際宇宙会議（IAC 2024）、大聖堂（ドゥオーモ）前、およびカステレット・ソプラ・ティチーノにてSHIBUKIアートパフォーマンスを行いました。その詳細については、以下のリンク先のプレスリリースにまとまっています。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXのグループメンバーでシブキアーティストの大下倉和彦氏がフランスのパリで開催された「国際宇宙会議（IAC 2022）」で宇宙シブキアートパフォーマンス実施！
https://www.dreamnews.jp/press/0000268064/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバーでSHIBUKIアーティストの大下倉和彦がイタリア各地でSHIBUKIアートパフォーマンスを実施！
https://www.dreamnews.jp/press/0000308540/
また、SHIBUKIと宇宙とのコラボ事業展開を行うために、京都府京丹後市にASTRAX民間宇宙服研究開発センター（ASTRAX WAER LAB）を構築中です。
その構想をまとめた論文発表についてはこちらのプレスリリースをご覧ください。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバーがイタリアの都市ミラノで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙服研究開発センター『ASTRAX WEAR LAB』の概要2024」の論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000307441/
また、今回の国際宇宙会議（IAC 2025）には、以下の論文の共著者としても論文を発表しました。詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙飛行士ミッションコマンダーや宇宙フライトアテンダントの制服」についての論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000332936/
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
SHIBUKIアーティスト大下倉氏は、2025年9月30日と10月1日に国際宇宙会議（IAC 2025）の展示エリア内にて、そして同年10月2日にシドニー市内Shark Hotelで行われた「ユーリーズナイト」で、さらに同年10月4日にはシドニー近郊の街パークスを訪問し、映画「月のひつじ（洋画名：THE DISH）」の舞台となったパークス天文台前にてそれぞれSHIBUKIアートパフォーマンスを行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333461&id=bodyimage4】
大下倉氏は2022年にフランスのパリで開催された国際宇宙会議（IAC 2022）、エッフェル塔前、ユーリーズナイトのパーティー会場で、そして2024年にはイタリアのミラノで開催された国際宇宙会議（IAC 2024）、大聖堂（ドゥオーモ）前、およびカステレット・ソプラ・ティチーノにてSHIBUKIアートパフォーマンスを行いました。その詳細については、以下のリンク先のプレスリリースにまとまっています。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXのグループメンバーでシブキアーティストの大下倉和彦氏がフランスのパリで開催された「国際宇宙会議（IAC 2022）」で宇宙シブキアートパフォーマンス実施！
https://www.dreamnews.jp/press/0000268064/
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバーでSHIBUKIアーティストの大下倉和彦がイタリア各地でSHIBUKIアートパフォーマンスを実施！
https://www.dreamnews.jp/press/0000308540/
また、SHIBUKIと宇宙とのコラボ事業展開を行うために、京都府京丹後市にASTRAX民間宇宙服研究開発センター（ASTRAX WAER LAB）を構築中です。
その構想をまとめた論文発表についてはこちらのプレスリリースをご覧ください。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAXグループメンバーがイタリアの都市ミラノで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙服研究開発センター『ASTRAX WEAR LAB』の概要2024」の論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000307441/
また、今回の国際宇宙会議（IAC 2025）には、以下の論文の共著者としても論文を発表しました。詳細は以下のプレスリリースをご覧ください。
■民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議」で「民間宇宙飛行士ミッションコマンダーや宇宙フライトアテンダントの制服」についての論文を発表！
https://www.dreamnews.jp/press/0000332936/
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
プレスリリース詳細へ