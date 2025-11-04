（株）ワールドアンバーが協業する「IKITSUKE（イキツケ）」、ミント神戸での秋冬シーズン初のポップアップを開催

株式会社 ワールド

ワールドグループで、専門店に向けた卸販売を行う株式会社ワールドアンバーは、協業するセレクトショップ「IKITSUKE（イキツケ）」と共に11月13日（木）から11月20日（木）の期間、ミント神戸にてポップアップを展開します。本施設におけるポップアップは2025年春夏シーズンに続く2回目となります。

2025年秋冬シーズンの新作コレクションを揃えるほか、神戸を中心に活動する人気インスタグラマーのウラリエさんによる別注コートも展開し、充実のラインナップでブランドの世界観を発信いたします。

「IKITSUKE」2025年秋冬ビジュアル

柔らかな風合いのコーデュロイシリーズは、見栄えはもちろん着心地の良さも兼備。また、立体感で表情が楽しめるノルディック柄のニットや、重ね着対応が可能な中綿アウターシリーズも今季のテーマを感じるレコメンドアイテムです。

2025年秋冬シーズンテーマ

「RETRO AND CLASSIC SASAZUKA（レトロクラシックな笹塚）」

1960年に誕生した名高い地名「笹塚」

この地を通る街道に笹が生い茂っていたことが由来であることは、あまり知られていない。

寒冷地でも根をつけ、この地を支える笹は強く逞しい。この街で創られたレトロ・クラシックな造形美は秋冬にしか顔を覗かせない表情がありエキゾチックだ。

昔を知らず移り住んだ私たちは、笹塚レジデンシャルエリアで時間を共有し、この地で親友となった。

ポップアップ限定「ウラリエさん別注コート」が登場

神戸を中心に情報を発信する、人気のインスタグラマーのウラリエさんとの特別企画。

ご本人自ら好みのカラーを選んでいただき、ウラリエさんのこだわりの中に「IKITSUKE」ならではのリラックス感のある一着に仕上がりました。別注コートの展開はブランドとして初の試みです。

【ポップアップ概要】

開催日程：2025年11月13日（木）～11月20日（木）

会場：ミント神戸 ２F・イベントスペース（兵庫県神戸市中央区雲井通７丁目１-1）

営業時間：11:00～21:00 ※館の営業時間に準じる

「IKITSUKE」は、2018年12月、東京都世田谷区赤堤に1号店をオープン以降、現在京王線沿線に3店舗を展開しています。大手セレクトショップ出身の山本幸正・顕子夫婦が手がける店舗と商品は、“お客様とのコミュニケーション”を大切に、小売店からスタートした店ならではの接客と品揃えで、地域のお客様を中心にファンを広げています。トレンドに重きを置かず、身近な街で楽しめるファッションであること、さらに店員とお客様が顔を合わせたコミュニケーションを大切にする姿勢は、卸業態を担うワールドアンバーが大切に育んできたことです。

本協業は2024年春夏シーズンよりスタートし、新規専門店での取り扱いを広げながら、全国の専門店において好調に推移してきました。今後も新規販路の開拓をはじめ、ポップアップ展開などさまざまな施策で認知を高めるとともに、オリジナル商品の開発や立地に合わせたお客様のニーズを熟知した品揃えで、ブランドの魅力を伝えていきます。

「IKITSUKE（イキツケ）」について

https://instagram.com/ikitsuke_official

ネームの由来：粋な着付け・街のイキツケになる

コンセプト ：リラックスエレガンスなヒト・モノ・オミセを通じてライフスタイルを豊かにするご提案をいたします。

＜店舗展開＞

IKITSUKE 下高井戸本店

IKITSUKE 笹塚店

IKITSUKE 上北沢店

※店舗展開について https://store.ikitsuke.tokyo/about#faq

オンラインストア https://ikitsuke.official.ec/

画像は上北沢店

＜IKITSUKE 会社概要＞

社名: 株式会社IKITSUKE

所在地: 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-37-10 ドムール5 １階

共同代表取締役社長: 山本幸正・山本顕子

事業内容: 婦人服小売、及び企画・生産・販売

＜ワールドアンバー 会社概要＞

社名: 株式会社ワールドアンバー

所在地: 〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1 ワールド本社ビル

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル

資本金: 500万円 （株式会社ワールド100％）

代表者: 代表取締役社長 岩切 徳人

事業内容: 全国の専門店に向けた衣料品、雑貨の企画、生産、及び販売