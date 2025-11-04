浜田酒造株式会社がホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉）は、浜田酒造株式会社（本社所在地：鹿児島県いちき串木野市、代表取締役社長：浜田 光太郎、以下「浜田酒造」）へ、ゼロパーティーデータを基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入し、顧客の本音データ（ゼロパーティーデータ）を幅広く収集し、顧客体験（CX）の向上を支援いたします。

※浜の字は、正式には旧字体です。

オンラインコミュニティの開設背景

浜田酒造は本格焼酎メーカーです。酒類業界では、近年の少子高齢化・物価高の潮流等を受け、事業成長を実現するための新たな施策を模索する企業が増えています。

浜田酒造でも例外ではなく、ご利用いただけるお客さまを増やすために、これまで本格芋焼酎「海童」のファンコミュニティ「海童ファン蔵部」を通じて、顧客理解を目的とした施策に取り組まれていました。

一方で、ブランドを横断する体験設計や、より多くの方に企業としての認知・ファンになってもらうための取り組みに課題を抱えられていました。

そこでこのたび、単なる情報発信に留まらず、他メディアやSNSとは異なる、中長期的なファン育成が可能かつ高い信頼性と心理的安全性が確保された交流型のコミュニケーションメディアの必要性を感じ、オンラインコミュニティ「だいやめ横丁」を開設し、そのプラットフォームの基盤としてcoorumを導入いただきました。

coorum（コーラム）を導入いただいた理由

・顧客との双方向コミュニケーションを強化

浜田酒造が目指す「ファンとの共創」を実現するために、掲示板機能を中心としたファン同士や企業との交流を促進できるプラットフォームとして選定しました。ファンが自由に意見を交わし、企業がそれに応えることで、焼酎文化をともに育てていく場を提供します。

・顧客の声の可視化と活用

投稿やアンケートなどの定性データを可視化・分析を行い、ファンの本音の把握を行います。ファンの声を起点とした、社内の意思決定や施策立案をスムーズに行い、リアルな声を反映していきます。

・ LINEとのSSO（シングルサインオン）対応

既存会員とコミュニティの連携により、お客様の利便性向上に加え、接点強化や顧客インサイトの理解強化を行います。

オンラインコミュニティ「だいやめ横丁」について

浜田酒造が運営するオンラインコミュニティ「だいやめ横丁」は、「新たな一杯、焼酎の『わくわく』で、みんなと繋がる。」をコンセプトに、焼酎を通じて人生の楽しみ方を一緒に追求していくコミュニティです。

コミュニティ内では、下記のような機能を提供しています。

・フリートーク「のんかたの場」：「のんかた」とは、鹿児島弁で「飲み会」を意味する言葉。好きな話で盛り上がるトークルームです。

１.自己紹介

２. #今日の一杯：晩酌の様子など、今日の一杯を投稿できます。

３. #わたしの飲み方：こだわりの飲み方や焼酎カクテルなど、好きな飲み方を投稿できます。

４.#おつまみ研究部：好きなおつまみや、そのレシピなど、おつまみに関することを投稿できます。

５.#鹿児島行きました：浜田酒造の蔵見学に行った！など、鹿児島での思い出を投稿できます。

・飲める店・買える店： 浜田酒造の焼酎が飲める・買える、オススメのお店を投稿できます。

浜田酒造 公式オンラインコミュニティ「だいやめ横丁」：https://yokocho.hamadasyuzou.co.jp/

【浜田酒造担当者様からのコメント】

「だいやめ」とは、「晩酌して疲れを癒す」という意味を表す鹿児島の食文化。みんなでワイワイと集まって、明日への英気を養う場にしたい、という想いを込めてコミュニティを「だいやめ横丁」と名付けました。これまでも、「海童ファン蔵部」やイベント、SNSなどを通してお客様と交流してきましたが、より私たち蔵元を身近に感じてもらえたり、お客様同士の交流が活性化できる場としてだいやめ横丁を運営したいと思っています。

【浜田酒造について】

明治元年(1868年)創業の本格焼酎メーカー。鹿児島県いちき串木野市に伝兵衛蔵・傳藏院蔵・金山蔵という3つの蔵を有し、各々の蔵が「伝統」「革新」「継承」という弊社の核となる焼酎造りを体現。「本格焼酎を真の國酒へ、更には世界に冠たる酒へ」を目指し、伝統の技と味を守りながら、常に新しい焼酎の可能性を追求しています。



創業 ：1868年（明治元年）

事業内容：酒類製造業

会社HP：https://www.hamadasyuzou.co.jp/

公式オンラインショップ（Shochu.life）：https://shochu.life/

【coorum（コーラム）について】

coorum（コーラム）は、顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。

デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP：https://coorum.jp/

すぐ分かる！ホンネデータプラットフォーム「coorum」サービス紹介資料：

https://coorum.jp/document_requests/

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin/

【浜田酒造 会社概要】

会社名：浜田酒造株式会社

所在地：鹿児島県いちき串木野市湊町4丁目1番地

代表者：浜田 光太郎

会社HP：https://www.hamadasyuzou.co.jp/

公式オンラインショップ（Shochu.life）：https://shochu.life/

