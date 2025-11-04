オウンドメディア構築支援サービス「OWNED＋」を提供開始

株式会社ライブドア

株式会社ライブドア（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）は、企業のオウンドメディア構築を支援する新サービス「OWNED＋（オウンドプラス）」の提供を開始したことをお知らせします。

「OWNED＋」は、企業のオウンドメディア構築・運営を支援するサービスです。当社が保有する高トラフィックなドメイン群の中から、企業やブランドのテーマ・ターゲットに最適なドメインを選定し、サブドメイン形式でオウンドメディアを構築します。

これにより、SEO優位性と高い認知獲得効果を両立する“成長するメディア”を、スピーディーかつコスト効率良く実現します。

■「OWNED＋」の主なサービス内容

●企画・設計・制作・集客のオールインワン支援

オウンドメディアの立ち上げから運用までを一気通貫でサポート。

●多様な編集力によるコンテンツ制作

記事・動画・UGC（ユーザー生成コンテンツ）など、複数フォーマットに対応。

●ライブドアニュース公式X（旧Twitter）アカウントとの連携

フォロワー200万人超の拡散力を活用し、初期認知から流入を強化。

●人気インフルエンサー・クリエイターとの協業

ブランドのメッセージを自然に伝える共創コンテンツを提供。

●相関性分析に基づくライブドアメディア群からの強力な送客エンジン

独自のデータ解析により、最適なオーディエンスに情報を届けます。

■第1弾事例：インヴァスト証券「トライオートFX」特設サイトを公開

「OWNED＋」の第一弾事例として、インヴァスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤誠規）が提供するFX自動売買サービスである「トライオートFX」の魅力を伝える特設サイトを、金融情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」ドメイン内に公開しました。

特設サイトURL：https://invast-ad.minkabu.jp/

（MINKABUドメイン：https://minkabu.jp/）

「トライオートFX」は、FXや（外国為替証拠金取引）の売買を自動化する資産運用サービスです。設定したルールに基づき、自動で取引を行うため、相場を常にチェックしなくともFXでの資産運用が実現できます。特に、あらかじめ用意された自動売買を“選ぶこと”で運用を始められる「セレクト」機能は、投資上級者の方から初心者の方まで安心してスタートできることが特徴です。

本サイトでは、新たな投資先を検討しているユーザーや「興味はあるけど難しそう」と感じているユーザーに向けて、実際に「トライオートFX」を使ってみたリアルな体験や、著名人を起用して「トライオートFX」の仕組みを分かりやすく解説するコンテンツを展開。多種多様なユーザーの資産形成の一助になりうる構成となっています。

■今後の展開

メディア・SNS・UGC・インフルエンサーを有機的に連携させることで、企業の“情報資産”を“信頼資産”へと進化させるメディアソリューションを提供していきます。

当社は今後も「OWNED＋」を通じて、さまざまな企業のブランド価値向上と、ユーザーとの新たな接点づくりを支援してまいります。

■株式会社ライブドア会社概要（https://livedoor.co.jp/）

ミッション： 「次の『ワクワク』が生まれる、新たなトビラを開く」

会社名 ： 株式会社ライブドア

所在地 ： 東京都港区東新橋1-9-1

設立 ： 2022年10月7日

代表取締役社長：宮本 直人

事業内容 ： メディア事業、webサービス事業、多目的スポーツ施設運営

運営するメディア一覧：

-「ライブドアニュース」（https://news.livedoor.com/）

-「ライブドアブログ」（https://blog.livedoor.com/）

-「Kstyle」（https://www.kstyle.com/）

-「Peachy」（https://news.livedoor.com/article/category/55/）

-「MINKABU（みんかぶ）」（https://minkabu.jp/）

-「みんかぶChoice」（https://minkabu.co.jp/choice/）

-「SOCCERKING」（https://www.soccer-king.jp/）

-「BASEBALLKING」（https://baseballking.jp/）

-「BASKETBALLKING」（https://basketballking.jp/）

-「VOLLEYBALLKING」（https://volleyballking.jp/）

-「totoONE」（https://www.totoone.jp/）

-「ULTREX」（https://ultrex.livedoor.com）

運営するサービス一覧：

-「ライブドアショッピング」

（趣味・娯楽関連ブランドショップ：https://shopping.livedoor.com/）

（食品・生活関連ショップ：https://www.livedoor-shopping.jp/）

-「ライブドアバンク」（https://livedoorbank.jp）

-「多目的スポーツコートSportivo」（https://sportivo.jp/）

-その他関連事業の運営