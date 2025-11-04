山下美夢有プロ ニューバランスのアパレル、フットウェアとともに米女子ツアー「メイバンク選手権」にて優勝、今季2勝目を飾る

株式会社ニューバランス ジャパン

ニューバランスゴルフ契約アスリートである山下美夢有プロが11月2日（日）に最終日を迎えた米女子ゴルフツアー「メイバンク選手権」にて8打差を逆転しプレーオフの末勝利し、8月のメジャー制覇に次いで今季2勝目を飾りました。山下プロは今シーズンより、2023年からのニューバランスのフットウェアに加え、アパレルを含めた総合的な契約を締結。ニューバランスは今回の快挙を讃えるとともに、今後の山下プロのチャレンジを引き続き応援し、支えてまいります。

山下プロは今季の新製品フットウェア「FuelCell 1001 v5」を開幕より着用し続け、ニューバランスのテクノロジーが今季の安定した成績を、足元から支え続けてきました。さらに、今季から契約したニューバランスアパレルを着用して、米女子ゴルフツアー参戦初年度から輝かしい実績を残し続けています。

■山下美夢有プロのコメント

「今季2勝目をニューバランスのシューズ、アパレルとともに飾れたこと、大変うれしく思います。米ツアーでもパフォーマンスを十分に発揮でき、信頼できるプロダクトです。特に今年から着用している1001v5は安定感、快適性の面でとても気に入っていて、シーズン後半でも武器となってくれています。アパレルは機能性だけではなく毎日選ぶのが本当に楽しいデザインです。次の勝利を目指し、引き続き頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。」

ニューバランスジャパンは“Break Your Best.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのゴルファーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信していきます。さらに、ニューバランスフットウェアは多くのプロゴルファーの足元を支え、勝利に貢献しています。

山下美夢有プロ着用シューズ「FuelCell 1001 v5」

スパイクレスFuelCell 1001 v5は、ランニングシューズのような快適さを持ち、シームレスで快適なフィット感の防水アッパーと高いグリップ力と安定性を提供するData to Designに基づいた新しいアウトソールを備えています。硬軟二層構造のFuelCellミッドソールは、スイング時の地面反力を増加させ、歩行時の疲労を軽減し、18ホールを通じて安定したパフォーマンスをサポートします。

FuelCell 1001 v5 ※シューレースタイプ

品番：UG1001

カラー：A5(WHITE/GRAY)、E5(Black)

価格：オープン価格

ウイズ/サイズ：2E/22.5～30.0、31.0cm

※在庫残数に限りがございますのでご了承ください。

■New Balance Golf特集ページ

https://shop.newbalance.jp/lp-golf.html?_ga=2.67630481.1214690456.1754274714-1472295544.1731285305

■プロフィール

山下美夢有プロ（所属：花王）

2001年8月2日生まれ、大阪府寝屋川市出身。

5歳でゴルフを始め、「関西高校ゴルフ選手権」「関西女子アマ」などのタイトルを獲得。2019年にプロテスト合格。2021年「KKT杯バンテリンレディス」でツアー初優勝。2022年「ワールドレディスサロンパスカップ」では完全優勝で国内メジャー初制覇。同年9月「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」初日にはパー72でのツアー最少ストロークとなる「60」をマーク、年間5勝を挙げ史上最年少となる21歳103日で年間女王に輝く。同年はシーズンを通して平均ストローク60台を記録し、日本勢としては初めての快挙を達成する。2023年の最終戦「リコーカップ」も大会連覇となるツアー11勝目で2年連続の年間女王に輝く。2024年「パリオリンピック」ゴルフ日本代表として出場し4位タイ。

■販売について

ニューバランス公式オンラインストア(https://shop.newbalance.jp/lp-golf.html)

ニューバランス心斎橋(https://company.newbalance.jp/store/official-store/shinsaibashi)

その他のニューバランスゴルフ取扱い店舗にて販売中

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html