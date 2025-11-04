『桜スカイの下の約束：Faye 1st Fan Meeting in Japan』を2025年12月14日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！
■ 概要：桜スカイの下の約束：Faye 1st Fan Meeting in Japan
2025年12月14日（日）、Fayeはファンと共にパシフィコ横浜 会議センター メインホールに集い、初の日本ファンミーティング「Promise Beneath The Sakura Skies」を開催します。 この特別なイベントでは、来場したすべてのファンに忘れられない思い出を提供いたします。
オンライン申し込み開始日：2025年10月27日（月）20:00
■ 注目ポイント：桜スカイの下の約束：Faye 1st Fan Meeting in Japan
当日は、フェイがQ&Aセッションを通じてファンと直接交流し、ステージ裏のエピソードや想いを共有。さらに、魅力溢れるライブパフォーマンスを披露し、歌声で彼女とファンとの特別な約束を表現します。トークセッションでは、Fayeが自身の成長と心の変化を率直に語り、温かいメッセージを届けます。フェイは今回のファンミーティングのために、日本語の歌を心を込めて準備しました。日本のファンの皆様とより親しくなりたいという思いからです。
■ イベント情報
日程：2025年12月14日（日）
時間：14:30 ～ 20:00
会場：パシフィコ横浜 会議センター メインホール
■ 詳細は以下のURLをご覧ください
・TicketPay Japan：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=59127
・Trip：https://jp.trip.com/travel-guide/trip-events/153243834?curr=jpy&locale=ja-JP(https://jp.trip.com/travel-guide/trip-events/153243834?curr=jpy&locale=ja-JP)
・シートリップ：https://sdp.ctrip.com/?9RZLQ3f12F4
■イベント開催概要
開場時間 : 13:30
チケット代金：※全席指定
VVIP席：43,000円
VIP席：33,000円
A席：23,000円
B席：15,000円
車椅子席:：6,000円
販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=59127
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com/
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社ペイメントフォー
チケットペイグループ
問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73