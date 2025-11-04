MYFXスクール東京セミナーを開催しました
株式会社IC Investment
受講生同士の交流の様子
講師陣たちとの質疑応答の様子
株式会社IC Invsetment（本社：大阪市／代表取締役：春本宣人）は、
2025年10月に東京にて「受講生限定セミナー」を開催いたしました。
当日は全国から約50名の受講生が参加し、リアルの場ならではの学びや交流が活発に行われました。
本セミナーでは、講師陣によるトレード実践解説や質疑応答、受講生同士の交流会など、
オンラインでは得られない熱量と一体感に包まれました。
今回の開催を通じて、学びを実践につなげる機会や、
受講生同士のつながりを深めることの重要性を改めて感じる声が多く寄せられました。
今後も当社は、全国の受講生が安心して学びを継続できる環境づくりを進めるとともに、
定期的なオフラインイベントの開催を予定しております。
株式会社IC Investmentについて
会社名：株式会社IC Investment
代表取締役：春本宣人
設立：2020年6月
事業内容：金融オンラインスクール業
所在地：大阪府大阪市中央区南船場1-10-19 act船場ビル302
(2025年11月1日から移転先：大阪市中央区平野町4丁目7-6ＧＡＺＥＬＬＥ ＲＩＯ淀屋橋7F)
お問い合わせ先：info@ic-investment.com
当スクールは、金融商品取引法で規定する将来の有価証券等の価値の分析に係る
投資助言行為及び当該契約(投資顧問契約)に係る勧誘行為は、一切行いません。
また特定の海外証券会社を斡旋しIB報酬などをもらう行為も行いません。
お客様自身でお好きな証券会社を選ばれてください。
質疑応答においても、将来の有価証券等の価値の分析についての情報提供は一切行わず
過去の出来上がった結果に対するアドバイスのみを行います。
従って投資助言代理業の免許を必要としません。