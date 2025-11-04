ロンドンに初出店の「アニメイトロンドン ポップアップストア」が2025年10月31日にオープン！　アニメグッズあふれる楽しい店内を紹介!!

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、イギリスへ初出店となる「アニメイトロンドン ポップアップストア」を2025年10月31日にオープンいたしました。

今回オープンした「アニメイトロンドン ポップアップストア」は、数々の観光名所があるウォータールー駅直結、20～24番ホームの真下の場所に出店しております。ガラス張りのお店は、店内の楽しい雰囲気が外にも自然と伝わるつくりになっています。店内もシンプルながらも、アニメイトらしくアニメ関連グッズを中心にさまざまな商品を販売しております。

10月31日のオープン日にはたくさんの方にお越しいただき、店内や商品をご覧いただきながらお買い物を楽しんでいただけました。引き続き2026年1月7日まで営業中ですので、皆さまのご来店をお待ちしております。

また、世界中どこからでも利用できる通販、越境EC（Animate International）もございます。日本からの発送で商品を手に入れられますので、こちらもチェックしてみてください！

■店舗情報

「アニメイトロンドン ポップアップストア」

（animate London POP UP Store）

出店期間：2025年10月31日～2026年1月7日

住所：THE SIDINGS WATERLOO（Waterloo Station, London SE1 7BH Upper Ground Floor 11）

営業時間：平日 12:00 - 19:00

土曜 12:00 - 20:00

日曜 12:00 - 19:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

アニメイトホームページ(https://www.animate.co.jp/)

「animate Hub global」X(https://x.com/animatehub)

越境EC（Animate International）(https://www.animate.shop)