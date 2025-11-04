当社所属女子プロゴルファー　仲村果乃選手JLPGAツアー初優勝のお知らせ

株式会社プレナス

株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」、そしてラーメンの店「KAYAVA.」を、国内2,809店舗、海外8か国・地域に249店舗、計3,058店舗を展開しております（2025年10月末現在）。

当社は、これまでも「食」を通じて、すべてのスポーツに取り組む方々を応援したいという思いのもと、スポーツ支援活動に注力してまいりました。また、本年より一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下、JLPGA）が主催する「JLPGAステップ・アップ・ツアー プレナスレディースカップ」を共催しております。

このたび、当社が所属契約を締結している女子プロゴルファー仲村果乃選手が、2025年11月2日（日）、JLPGA ツアー2025シーズン第32戦『樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント』において、ツアー初優勝を果たしたことをお知らせいたします。

当社は仲村選手やゴルフ界のさらなる発展を応援するとともに、すべての世代の女性が自らの可能性を広げ、輝き続け、活躍できる社会の実現を目指してまいります。

仲村果乃選手プロフィール

・生年月日

2001年7月3日（24歳）

・出身地京都府京都市

身長162cm

・JLPGAツアー

2025年度成績樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 優勝

明治安田レディスゴルフトーナメント 2位タイ

ミネベアミツミレディス 2位タイ

パナソニックオープン 3位タイ

ブリヂストンレディス 5位タイ

仲村果乃選手からのコメント

皆様に応援して頂いたおかげで「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」でツアー初優勝をする事ができました。ゴルフというスポーツに出会えて、優勝を経験する事ができて本当に嬉しいです。

今シーズン途中から未勝利の私を所属選手に迎えてくださり、温かいサポートをして頂いているプレナス様に心から感謝申し上げます。2025年シーズンも残すところ4試合になりましたが、「やよい軒」や「ほっともっと」の美味しいご飯を食べて、複数回優勝できるように頑張ります！

大会概要

・大会名

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント2025

・開催日程

2025年10月31日（金）～11月2日（日）

・会場

武蔵丘ゴルフコース(埼玉県飯能市)

・賞金

総額：10,000万円、優勝：1,800万円

・主催株式会社

ADKマーケティング・ソリューションズ

プレナスのスポーツ支援活動

https://www.plenus.co.jp/sports/support/