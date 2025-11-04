ログミーによる2026年2月期 半期決算説明会の書き起こし記事掲載のお知らせ

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、この度ログミー株式会社による2026年2月期 半期決算説明会の書き起こし記事が掲載されましたことをお知らせします。

書き起こし記事掲載URL

https://finance.logmi.jp/articles/382811

2026年2月期 半期決算説明会開催概要

2025年10月16日（木）13:30～14:30

概要- 2026年2月期 半期の業績説明- 2026年2月期 通期の業績予想の上方修正- プレジャーボート市場の概要

今後も当社では、公式WEBサイトや統合報告書による情報開示の充実を通じて、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場